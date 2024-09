Las localizaciones de la nueva temporada de Emily in Paris que puedes descubrir en tren desde España

La segunda parte de la cuarta temporada de Emily in Paris está a punto de estrenarse y los fans no pueden esperar para ver las nuevas aventuras de la norteamericana, y es que esta serie marca tendencias, no solo en estilo, sino también en las localizaciones donde se graba. Esta segunda parte tiene lugar en su mayoría en la ciudad de Roma, pero París sigue siendo su principal punto de referencia y los escenarios que muestran en toda la serie han hecho que los fans se enamoren aún más (si eso es posible) de la ciudad de la luz y del amor.

Para todos aquellos que quieran revivir estos momentos e idealizar sus vacaciones visitando los lugares de ensueño en los que se graba la serie, estos son algunos de los mejores lugares que aparecen en la serie.

París, la Ciudad de la Luz

Como su nombre indica, una de las protagonistas de la serie es la propia ciudad de París, que se muestra en su máximo esplendor durante todos los capítulos. Además de los sitios más visitados por los turistas, Emily in Paris muestra una cara de la ciudad del amor no tan conocida con galerías de arte, restaurantes o rincones con mucho encanto.

El Café de l'Homme, situado en el Trocadéro, en el interior del Palais de Chaillot es uno de los lugares que consigue dejar a Emily boquiabierta y es normal debido a la impresionante vista de la Torre Eiffel que ofrece, es imposible no enamorarse de esta ciudad si disfrutas de estas vistas con una copa de champagne en la mano.

Otro de los lugares poco conocidos y que muestran el alma de la ciudad es la Rue de l'Abreuvoir, conocida como "la calle más bonita de París" y situada en Montmartre, el barrio de los pintores de París. En esta calle se ubica también la Maison Rose, restaurante que aparece en la serie y que lleva abierto desde 1908. En sus mesas han disfrutado iconos como Pablo Picasso o Edith Piaf.

Si quieres visitar estos lugares, el tren a París desde Barcelona es una excelente manera de visitar la Ciudad de la Luz. La ruta cuenta con salidas diarias desde Barcelona Sants con llegadas a París Gare de Lyon, estación situada en el centro de la ciudad.

Casa de Monet, una obra de arte viviente (Giverny)

En esta nueva temporada, la serie explora también los alrededores de París que, de hecho, son muy accesibles gracias a la red ferroviaria del país galo. Uno de los más emblemáticos y que más enamoran a los viajeros es la Casa de Monet situada en la ciudad de Giverny a la que se puede llegar en menos de una hora desde París. Este lugar fue la inspiración del pintor para algunos de sus cuadros más emblemáticos, el Puente Japonés, Los Nenúfares, y los viajeros pueden sentir que caminan encima de ellos cuando lo visitan, ya que hoy en día todo sigue tal y como lo dejó Claude Monet.

Maison de Monet, en Giverny | Trainline

Además, al lado de la propia casa se encuentra un museo impresionista, que alberga una colección permanente y dos exposiciones temporales entre los meses de primavera y otoño.

Chantilly, la capital del caballo

Chantilly no es solo una palabra usada en repostería, se trata de una ciudad situada a unos 50km de París a orillas del río Nonette y conocida como la capital del caballo y es que en ella se celebran diversos acontecimientos ecuestres como el Open de Francia de Polo que aparece en la serie.

Otro de los grandes atractivos turísticos de la ciudad es su Palacio, una de las joyas del patrimonio francés ubicado en medio de 7.800 hectáreas de bosques. Además, alberga el Museo Condé donde los viajeros pueden apreciar una prestigiosa colección de pinturas antiguas, la segunda después de la del Louvre.

Vacaciones en Roma

Fontana di Trevi de Roma | Chait Goli / Pexels

Finalmente, si, como la protagonista, decides cambiar el glamour parisino por el dolce far niente por unos días, también es posible viajar en tren desde París a Roma para recorrer Italia.