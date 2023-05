Una joven revela en TikTok su 'truco' para saber si alguien es catalán con una sola expresión

Cuando viajamos a otro país que no es el nuestro siempre encontramos diferencias en la forma de vivir, en el día a día, sus costumbres o sus tradiciones, pero es que lo cierto es que incluso dentro de nuestro país también podemos encontrar distinciones culturales o lingüísticas.

Recientemente te contábamos que una joven de Barcelona se mudaba a Madrid y publicaba en TikTok lo grande que le parecía la capitaly ahora una joven ha querido contar el 'truco' que tiene para identificar si una persona es catalana con una sola expresión.

Y es que en Cataluña hay expresiones muy típicas como son "Fer mans i mànigues" ("hacer lo imposible"), "Déu n'hi do" (no tiene traducción exacta al castellano), "Vés a pastar fang" (Ve a amasar barro), "Apa!" o "Apa-l'hi!" (que significa "venga" o "no puede ser"), entre otras.

Como ya has visto, algunas de estas expresiones sí tienen traducción literal al castellano y otras no, pero lo cierto es que forman parte de una lengua de lo más representativa. Ahora la usuaria de TikTok @sareur_ ha compartido un vídeo en esta red social donde cuenta cuál es su 'truco' para identificar a un catalán.

"Ahora voy' suena rarísimo, las coses com son", ha titulado del vídeo. En el clip la joven se centra especialmente en la expresión "ahora vengo", pronunciada como "ara vengo", lo que sería una especie de mezcla entre catalán y castellano. El vídeo, que tiene más de 135.000 reproducciones, termina con la frase "dime que eres catalán sin decirme que eres catalán".

Por otro lado, los andaluces han sacado pecho para asegurar que esa expresión es más de Andalucía que de Cataluña: "Eso es lo mas andaluz que hay después del 'quillo'". Y otra joven catalana ha asegurado que "no hay nada más catalán que hablar siempre en castellano y despedirte diciendo 'deu'".