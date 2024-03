Una joven mexicana que vive en España cuenta la expresión que no termina de entender: "¿De dónde salió?"

A veces aunque creamos que conocemos un idioma hay frases hechas que no terminamos de entender. Recientemente te contamos el ejemplo de una joven argentina que tuvo que buscar algunas expresiones españolas en Google para entenderlas.

Y ahora una tiktoker mexicana llamada @larra.fitness ha contado en un vídeo la "frase hecha" que no termina de comprender en nuestro idioma. "Frases españolas que me han dicho últimamente y que no entiendo. Por favor, soy mexicana viviendo en España, si alguien de la comunidad me hace el favor de explicármelas, os voy a leer", comienza el vídeo.

A continuación, la joven enumera distintas expresiones que se dicen en nuestro país entre los jóvenes pero una de las que más nos ha llamado la atención es "liarla parda". "A ver, ¿por qué esta frase es conjunta", pregunta en el vídeo.

"Es como liarlo o como liar, que me estoy liando, suena como al lio, pero... ¿por qué pardo?, ¿de dónde salió?, ¿por qué es conjunto. No entiendo", vuelve a repetir.

En las respuestas, otros usuarios le han explicado que "Liarla parda salió de un vídeo viral en el que una socorrista dijo 'la he liado parda', explicando que había mezclado varios productos químicos, ocasionó una nube tóxica y afectó a los vecinos" y que viene a ser algo como "crear un gran problema".

Otras expresiones que la joven no entiende y que cuenta en el vídeo son "cotillear o cotilleando" pero que cree que viene a ser como "un chisme".