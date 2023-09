Una joven argentina cuenta que tuvo que buscar algunas expresiones españolas en Google para entenderlas: "¿Comerse los mocos?"

Las cosas que decimos por gestos o expresión no verbal a veces puede significar una cosa distinta en función del país en el que nos encontramos. Recientemente te contábamos que una joven argentina mostraba los gestos que en España significan una cosa y en su país otra.

Ahora, esta misma creadora de contenido Agos Menendez (@agosmenendez en TikTok) ha publicado un vídeo donde confiesa que tuvo que buscar algunas expresiones españolas en Google para entender su significado. A continuación te contamos cuáles son:

La primera de estas expresiones es "ponerse morado" y la joven dice que se enteró "hace poco que es cuando comes mucho y estás muy lleno. No entiendo mucho el sentido, pero bueno". Sin embargo, en las respuestas al vídeo, un usuario ha querido aclararle que se dice así porque "cuando bebes o comes mucho sientes que no puedes ni respirar (y te pones morado)".

La segunda expresión que explica es "liarse", que al principio la joven pensaba que era algo negativo "como una pelea" pero poco después descubrió que significa "tener algo con alguien".

La tercera expresión que explica es "comerse los mocos": "A mi me dicen esto en el trabajo...". La joven utiliza una frase como ejemplo para explicar esta expresión: "Como no iba a haber gente, no había faena y no íbamos a tener nada para hacer . Así que nos íbamos a terminar comiendo los mocos del aburrimiento". De esta forma, al mismo tiempo, también explica el significado de la palabra faena, una que los españoles utilizamos de forma recurrente.