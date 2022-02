Una joven cuenta cómo la policía de Nápoles multó a su padre haciéndose pasar por El Vaticano

Una buena historia siempre se hace viral en Twitter y eso mismo es l oque le ha pasado a la joven Valentina Raffio que ha contado cómo Nápoles ha multado a su padre haciéndose pasar por El Vaticano.

"El otro día me llama mi madre y me dice: "Acaba de llegar una carta certificada para tu padre desde el Vaticano". Una carta. Certificada. Desde el mismísimo Vaticano. Para mi padre, que no pisa una iglesia desde la primera comunión. Y claro, ahí empezaron las especulaciones...", decía Raffio, en un tuit que ha logrado los más de 53 mil 'me gusta'.

"Yo dije que era una convocatoria para un exorcismo. Mi madre apostó por un recordatorio para ir a misa. Y mi padre dijo que era la candidatura para ser el próximo papa. En casa ya estábamos preparando estampitas con la cara de mi padre cuando...", continuaba la joven.

"En mi familia nos va el drama. Así que antes de resolver el misterio especulamos mucho. Hubo incluso quien dijo que podía ser algún tipo de herencia, de certificado de santidad o de pase para no ir al infierno. Todo fueron bromas hasta que llegó el día de ir a recoger las cartas", decía Valentina hablando de las especulaciones sobre qué podía ser lo que contenía la carta.

Pero lo mejor de la anécdota estaba por llegar. Entonces, Valentina contaba en uno de sus tuits que la carta de El Vaticano se trataba de nada más y nada menos que una 'trampa' de la policía de Nápoles: "Era multas de tráfico. Multas. De. Tráfico. Resulta que la policía de Nápoles se ha dado cuenta que si envía cartas certificadas desde la misma ciudad la gente no las va a buscar porque se imagina que son malas noticias. Así que ahora las cartas se envían desde 'Poste Vaticane'".

"Usar el Vaticano como señuelo para entregar multas es lo más napolitano que se me ocurre. Lo tiene todo. Drama, misterio, traición... Dice mi padre que es peor ser engañado por la Santa Sede que la multa en sí. ¿Pero y las risas que nos hemos echado qué?", finalizaba.

