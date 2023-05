La isla de Canarias que está entre los destinos que cambiarán el mundo según el New York Times

Sabemos que las Islas Canarias son un auténtico edén que merece la pena visitar en cualquier época. En ellas no solo encontrarás aguas propias del caribe, climas cálidos durante todo el año o una gastronomía exquisita, sino un paisaje y un ambiente que te incitan a quedarte para el resto de tu vida.

Por si no fuera poco, el periódico The New York Times ha elaborado su ranking anual con los 52 lugares que cambiarán el mundo y entre los destinos se encuentran dos paraísos de nuestro país: El Hierro y las Islas Cíes. Con este ranking, el medio estadounidense pretende promover el turismo sostenible que respete el medio ambiente. El listado lo lidera Chioggia (Italia) en primer lugar, seguido del Parque Nacional Chimanimaní (Mozambique) en segundo lugar y en tercer lugar Queens (Nueva York).

En le puesto número 23 de este listado se encuentra El Hierro, de las Islas Canarias, que no solo destaca por su ecosistema sino también por su energía renovable, que abastece todo el territorio mediante energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables como el agua y el viento.

El Charco Azul de El Hierro | iStock

Por otro lado, en el puesto número 47 del ranking se encuentran las Islas Cíes, en Galicia, son reconocidas por la protección de su biodiversidad y las restricciones para la construcción de hoteles. Además, en temporada alta, la visita de turistas está limitada para hacer un lugar libre de contaminación y el impacto de la acción humana, por lo que necesitas conseguir un permiso a la Xunta de Galicia para poder ir.