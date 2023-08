Un hombre se encuentra algo sorprendente en un pueblo de Suiza: "Hemos abierto y mirad lo que hay"

Viajar a otro país es muy interesante, de hecho, muchas veces no tenemos cosas en común con otras culturas y otros países y nos sorprende. Es el caso de un tiktoker español quien ha mostrado en sus redes sociales una cosa que le ha sorprendido de un pueblo de Suiza y que en España es imposible de ver.

Se trata del usuario de TikTok @koni.viajero, quien sube con frecuencia contenido a sus redes sociales mostrando al mundo los viajes en autocaravana que hace y las curiosidades que encuentra en cada uno de los sitios que viaja. Y, es que, ahora ha compartido un vídeo enseñando un elemento que le ha llamado la atención.

Se trata de un armario situado en la zona fronteriza entre Suiza y Alemania, donde ha encontrado un armario en un árbol para conservar y vender miel. Una nueva forma de generar ingresos y vender productos en la calle, en un tronco vacío en el que una vez abierto se observa varios estantes con frascos de miel.

"Hemos encontrado esto, parecía que era una puertecita, hemos abierto y mirad qué hay, miel", comienza el vídeo. Una idea que según el tiktoker es de "una tienda que está cerca, o los vecinos lo cogen aquí pagan en otro sitio", añade.

"Podría coger todos y llevarlos, pero no lo voy a hacer porque no sé cómo funciona", comenta. "Está en alemán y no entiendo, por lo que se va a quedar ahí", finaliza mostrando el árbol vacío.

Una historia que se ha viralizado y que ha generado que sus 50.000 seguidores queden sorprendidos. "Estas cosas son comunes en Alemania coges lo que necesitas y dejas el dinero que cuesta", "Ahí indica algún lugar donde hay un caja o hucha para echar el dinero y que también el pago se puede hacer por algo llamado twint", son algunos de los comentarios.