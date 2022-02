Holanda desmontará un puente histórico para que el yate gigante de Jeff Bezos, fundador de Amazon, pueda pasar

Actualmente, Jeff Bezos, fundador de Amazon, es el hombre más rico del mundo. Hace unos años encargó a una famosa compañía neerlandesa la construcción del yate más grande del mundo y ahora este barco tiene que ser trasladado desde el astillero ubicado en el oeste de Holanda, hasta Róterdam.

Sin embargo, hay un gran problema. Y es que este yate gigante de Jeff Bezos, que cuenta con tres mástiles, no cabe por debajo del histórico puente De Hef, que está ubicado como hemos dicho anteriormente en Rotterdam, Países Bajos. Para solucionar este inconveniente, la empresa ha solicitado al municipio que se desmonte la estructura central del puente para que pueda pasar.

El ayuntamiento de Róterdam ha aceptado la solicitud y los costes correrán a cargo del empresario. Sin embargo, la decisión ha desatado la polémica entre los vecinos ya que el consistorio prometió que no iba a tocar el puente De Hef, monumento nacional, después de su restauración en 2017.

Ton Wesselink, presidente de la Sociedad Histórica de Róterdam, ha denunciado que existe la posibilidad de que el monumento acabe sufriendo daños: "El riesgo de daño a la estructura puede reducirse casi a cero porque las tareas las hará gente profesional, pero el riesgo siempre estará ahí. Y este es un monumento histórico".

"No tenemos muchos edificios históricos en Róterdam. Muchos monumentos se perdieron durante la guerra, y este puente nos gusta mucho. Se restauró hace unos años y se prometió no tocarlo, así que no se entiende que ahora, así como si nada y porque un barco quiera pasar, tengamos que desmantelarlo. Siempre habrá riesgo de que sufra daños", procedía.

