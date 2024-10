Halloween en Parque Warner de Madrid 2024: Espectáculos, pasajes del terror y mucho más

La temporada de Halloween ya ha empezado y ya son muchos los fans de esta noche tan terrorífica los que se están preparando. Recientemente te contábamos todo lo que puedes hacer en el Parque de Atracciones de Madrid y ahora... ¡Vamos con el Parque Warner!.

Hasta el 3 de noviembre Parque Warner Madrid cuenta con una propuesta única que incluye pasajes siniestros, zonas de terror, espectáculos musicales y personajes tematizados, ofreciendo a los visitantes una experiencia sólo apta para los más atrevidos.

Este 2024, la temporada de Halloween en Parque Warner promete dar sustos de muerte y el nuevo pasaje del terror, La Monja, no será menos. Ubicado en Movie World Studios, esta novedad permitirá a los visitantes adentrarse en las ruinas del Monasterio de St. Carta para descubrir la verdad de los horribles sucesos que ocurrieron allí.

Disponible desde el 5 de octubre, este nuevo pasaje del terror que toma como referencias las películas más aterradoras del cine, solo tiene un único requisito: "Este Halloween, reza lo que sepas".

Un año más, Parque Warner ofrece al público el evento nocturno más exclusivo y esperado de la temporada: las Halloween Scary Nights, cuatro noches únicas que tendrán lugar los días 11, 18 y 25 de octubre desde las 22h hasta las 03:00h y el 31 de octubre desde las 00:00h hasta las 05:00h para los más intrépidos.

Durante estas cuatro noches inolvidables, más de 100 personajes invadirán el parque entero repartidos en tres Zonas de Terror para asustar a todo el que se acerque a "Clowns to Kill" en DC Superhéroes World, "Apocalypse: The Silence" en Movie World Studios, y "Astaroth: Evil Trinity" en Old West Territory.

Además, los 7 pasajes del terror de Parque Warner abrirán gratis durante las Halloween Scary Nights para despertar todo tipo de miedos inconfesables, incluyendo la nueva apertura La Monja y otros como Crime Alley: Night of Chaos, IT Experience, Expedientes Warren, Arkham, La Maldición de Rio Bravo y La Llorona.

Las atracciones, por su parte, también tendrán un papel protagonista dentro de Halloween Scary Nights, donde los asistentes podrán disfrutar de la primera atracción multi-lanzamiento en España Batman Gotham City Escape en DC Superhero World, La Venganza del Enigma, Superman: La Atracción de Acero, Shadows of Arkham o Stunt Fall, en la zona de MovieWorld Studios

Pero el espectáculo no acaba aquí, el mismo 31 de octubre, DJ Nano pondrá el ritmo a la mayor fiesta de Halloween por excelencia. El artista número uno de música electrónica en España se encargará de pinchar los mejores temazos en la última noche de Halloween Scary Nights para terminar la celebración por todo lo alto.

Para los más pequeños y en familia

Para los más pequeños de la casa, Halloween es una fecha imprescindible y por ello, Parque Warner ofrece una oferta muy completa para disfrutar en familia. Entre ellos, el Pasaje del Bosque Animado, un encantador laberinto infantil que nos adentra en un mundo mágico lleno de espantapájaros y criaturas fantásticas en otoño. Situado en Cartoon Village, los más peques tendrán un papel fundamental en su resolución, y es que, la malvada bruja Hazel ha lanzado su hechizo sobre el bosque y la misión es volver a restaurar las estaciones del año.

Asimismo, también encontrarás una amplia gama de espectáculos y entretenimiento que va más allá de las Halloween Scary Nights, incluyendo eventos de lo más atractivos como el "Delirium Live Musical" el "Día de los Muertos" o el "Trick or Treat Party Parade". Estos shows prometen aportar el toque de encanto y diversión a la celebración para disfrutar de un "Happy Halloween" en familia.

Con cientos de elementos decorativos por todo el parque, los visitantes se sumergirán en un ambiente lleno de terror y diversión. Igualmente, las tiendas estarán decoradas y ofrecerán productos especiales como disfraces, maquillaje y caramelos.