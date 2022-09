¿Habrá 'Bank Holiday' en Inglaterra tras la muerte de Isabel II?: Días festivos y cómo afecta al país

Más información Estos son los castillos británicos en los que ha vivido la reina Isabel II

Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, Inglaterra comienza un luto que durará 10 días y que culminará con un funeral de estado en la Abadía de Westminster, aunque todavía está por confirmar la fecha exacta y el lugar. Desde entonces son muchas las personas que se preguntan que pasará con Inglaterra, cómo afectará al país y si habrá días festivos o 'Bank Holidays' por el funeral de la monarca.

Aunque hay un estricto protocolo que incluye la celebración de diferentes actos durante los próximos diez días (durante los que se han suspendido todos los asuntos parlamentarios), todavía no está claro si se declarará festivo nacional el día en el que se celebre el funeral de Isabel II. En caso de que se declare 'Bank Holiday' por el funeral de Isabel II, así es como actuarían los colegios, trabajos y comercios de Inglaterra:

Las escuelas y los trabajos

Según ha anunciado la BBC, en el caso de que se declare festivo nacional, no habría actividad escolar. Sin embargo, no se sabe si las escuelas cerrarían el día del funeral o antes de esa fecha. Además, aunque se establezca 'Black Holidays' el día del funeral de la reina, el Gobierno no pretende hacer que las empresas le den a su personal el día libre obligatoriamente, la decisión la tomaría la propia empresa.

A diferencia del resto de festivos regulares en Inglaterra, no se introducirá un día festivo adicional si el funeral cae en fin de semana.

La Bolsa de Londres

Una fuente cercana le comunicó al Financial News que la Bolsa de Valores de Londres continuará operando durante el período de luto y solo cerrará el día de su funeral si es declara 'Bank Holiday', en el caso de que eso no ocurra, continuarán con normalidad.

El fútbol

La EFL (segunda división de Inglaterra) anunció ayer por la tarde la cancelación de los dos partidos programados este viernes entre el Burnley y el Norwich City y entre el Tranmere Rovers y el Stockport County. Sin embargo, según informa el medio talksport, la decisión la celebración del resto de partidos de segunda división y los de la Premier League se tomará a lo largo del día.

