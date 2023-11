Esto es lo que cuesta comer en Noor y Disfrutar, los dos nuevos restaurantes con 3 estrellas Michelin

La gala de la Guía Michelin celebrada el pasado martes 28 de noviembre nos ha dejado con 2 nuevos restaurantes que han conseguido las tres estrellas Michelin: Disfrutar (Barcelona), de los cocineros Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, y Noor (Córdoba), del cocinero Paco Morales.

Cuánto cuesta comer en el restaurante Disfrutar (Barcelona)

Por si no fuera poco, el restaurante Disfrutar no solo ha conseguido las tres estrellas Michelin, sino que recientemente también fue nombrado el segundo mejor restaurante del mundo en los premios The World's 50 Best Restaurants. Tan solo se puede comer de menú degustación y no tienen opción de carta, los precios actuales son los siguientes:

- Menú clásico: 275 euros

- Menú Festival: 275 euros

- Maridaje Disfrutar: 145 euros

- Maridaje semidesalcoholizado: 165 euros

- Menú especial table M#01, La Mesa "Viva": 1 persona 1.000 euros - 2 personas 525 euros por persona - 3 personas 425 euros por persona - 4 personas 400 euros por persona - 5/6 personas 375 euros por persona.

Cuánto cuesta comer en el restaurante Noor (Córdoba)

Por su parte, el restaurante Noor no solo tiene tres estrellas Michelín, sino que también cuenta con tres soles Repsol en 2023.

- Menú Mudéjar: 145 euros (+75 euros de armonía de vinos)

- Menú Morisco: 170 euros (+90 euros de armonía de vinos)

- Menú Al Yazira: 245 euros (+125 euros de armonía de vinos)