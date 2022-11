Esta es la ciudad con las temperaturas más bajas del mundo

Cuando llega el frío la gente suele elegir dos opciones, por un lado desplazarse a lugares más calurosos para escapar de él, como el sur, una playa o un destino más calido como el caribe.

Y por otro lado, vivir el invierno al máximo y viajar a pueblos o ciudades del mundo donde realmente haga mucho frío, como a Griegos, el pueblo más frío en verano y el segundo más alto de España.

Si eres de los que opta por la segunda opción, queremos hablarte de Yakutsk, la ciudad con las temperaturas más frías del planeta. Se encuentra en Rusia, concretamente es la capital de la República de Sajá, en Siberia oriental.

Es la ciudad más poblada del noreste de Rusia y la tercera ciudad del Lejano Oriente, viven unos 269.601 habitantes y se encuentra apenas a 450 kilómetros del Círculo Polar Ártico. ¿Por qué es la ciudad más fría del mundo? Pues porque en los últimos inviernos las temperaturas llegan incluso a los -71ºC. Además, el invierno en Yakutsk dura unos tres meses, entre el 16 de noviembre y el 26 de febrero.

Actualmente, la ciudad se encuentra a -30ºC, registran el día 3,5 horas de luz solar con una temperatura media de -24ºC y los vehículos se encuentran congelados, envueltos en hielo y nieve. Como dato curioso, también es la ciudad más grande construida sobre permafrost, una capa mineral cimentada por el hielo.

¿Cómo viven los habitantes en Yakutsk?

Por un lado, los habitantes de Yakutsk tienen que vivir en casas que se encuentran elevadas a dos metros sobre el suelo para que si el hielo se derrite no suponga un peligro para las infraestructuras y tampoco se les inunden por dentro. Lo mismo ocurre con las cañerías de gas, que se encuentran también por encima para que no se congelen. Por otro lado, debido a las altas temperaturas los coches no se pueden usar y si se usan tienen que estar siempre encendidos para que no se congelen.

