Los dos consejos de Reino Unido para los turistas que quieran viajar a España

La Oficina de Asuntos Exteriores de Reino Unido, el Foreign Office, ha comunicado a los viajeros británicos, que estén pensando en pasar sus vacaciones en España, dos nuevos consejos que deben tener en cuenta antes de embarcar su viaje.

El primer consejo es sobre las medidas de prevención del coronavirus. Aunque ya hace 3 años de la pandemia, en España, ya no es necesario el uso de mascarillas tanto en interior como en exterior. Desde hace unos mesesno es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público ni en el avión y desde hace una semana en farmacias y centros de salud, por lo que si tienes síntomas o das positivo por Covid durante tu estancia en España, no es necesario que te aísles de los demás.

Advertencia | iStock

Es cierto que los robos en España siguen en un descontrol constante, por lo que el segundo comunicado se trata de la última actualización que la Oficina de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, que emitió este viernes 7 de julio sobre cómo denunciar un delito en España.

Antes de todo es importante saber que según elMinisterio de Interioren España se cometen de media al año 2.325.358 delitos. Por ello, el informe del Gobierno aconseja a los turistas británicos tener cuidado con los delitos como los robos frecuentes y con los delincuentes que obligan a los ciudadanos extranjeros a detener los coches de alquiler y engañándoles. Normalmente les dicen que son policías y que les entreguen la cartera en lugar del Documento Nacional de Identidad de su país de origen.

En caso de sufrir un hurto, cualquier turista, incluidos los británicos, tendrán que denunciar el delito en la comisaría de la policía más cercana en caso de que suceda en territorio español y así poder solucionar el problema lo antes posible.

Pero ¿qué pasa si pierdes o te roban el pasaporte? Aunque estés preocupado, mantén la calma porque tan solo tendrás que acercarte al consulado británico más cercano y solicitar nuevamente un documento de viaje de emergencia. Una vez solicitado, podrás obtener un pasaporte de reemplazo una vez que regreses a Reino Unido.