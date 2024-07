Cuánto cuesta viajar a París para asistir a los Juegos Olímpicos 2024

Los Juegos Olímpicos de 2024 se celebran este año en París, aunque son varias las ciudades que además de la capital también acogen algunos eventos. A tan solo unas horas de la inauguración, la ciudad ya está preparada para este evento que promete ser un espectáculo sin precedentes, pues será la primera vez que esta ceremonia de apertura tenga lugar fuera de un estadio, pues se realizará en la orilla del río Sena. Si estás pensando en asistir, aquí te contamos cuáles son los costes básicos para que puedas planificar tu viaje.

Vuelos a París

Viajar a París durante los Juegos Olímpicos será una experiencia única, pero también puede ser costosa debido a la alta demanda. Desde diferentes partes del mundo, los precios de los vuelos varían significativamente. Por ejemplo, el vuelo desde Madrid ida y vuelta para vivir el evento completo va desde el más barato, que son 265€, hasta el más caro 422€. Los precios desde Barcelona se abaratan más, siendo el más bajo 165€.

Como puedes ver, el coste varía dependiendo de tu punto de partida, pero lo verdaderamente crucial es que, si aún no has comprado los billetes, no esperes más porque se están agotando. Además Renfeha sacado billetes de tren baratos hasta otras ciudades de Francia de cara a este evento deportivo.

Alojamiento en París

El alojamiento en París también aumentará su precio durante los Juegos Olímpicos. La tarifa puede variar dependiendo de la ubicación y el tipo de alojamiento. Aproximadamente, puedes esperar pagar desde 152 € la noche en un alojamiento a 2 km del centro hasta más de 400€ la noche. Hay oportunidades de encontrar sitios baratos,.

Entradas a los Juegos Olímpicos París 2024

Las entradas para los eventos olímpicos son algo imprescindible para poder disfrutar la experiencia completa. La demanda ha sido muy alta así que tienes que ser muy rápido para no quedarte sin ellas y nosotros te explicamos cómo.

Para adquirir las entradas deberás acceder al sitio web de tickets.paris2024.org y registrarte una vez accedas. Debes tener en cuenta que si no te deja coger alguna entrada no tienes que preocuparte, debido a la alta demanda la venta se hace de manera gradual y cada jueves a las 10:00h sacan una nueva tanda.

Algunos eventos, al realizarse al aire libre, cuentan con una entrada gratuita. Sin embargo, entre las 45 disciplinas que encontramos en los JJOO los precios varían mucho, pueden ir desde los 25€ hasta los 900€ en función de la popularidad y la demanda. Para asistir a la ceremonia de apertura, las entradas pueden costar desde 80 hasta 1.700 euros, dependiendo de la ubicación en el estadio y los beneficios adicionales como accesos VIP.

Gastos extra en París

Además de los vuelos, alojamiento y entradas, es importante considerar otros gastos como la alimentación y el transporte local. Comer en París puede costar entre 18 y 45 euros por día, dependiendo de tus preferencias de restaurantes.

El transporte dentro de París es eficiente y relativamente económico. Un billete sencillo de metro cuesta alrededor de 1,90€, y hay opciones de abonos semanales que pueden resultar más rentables si planeas desplazarte mucho

Para hacer de este viaje una realidad, la planificación es clave. Empieza haciendo una lista de todos los posibles gastos y buscando maneras de ahorrar. ¡Buena suerte y que disfrutes de los Juegos Olímpicos de París 2024!