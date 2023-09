¿Cuál es la provincia de España con más horas de sol al año?

No es ningún secreto que España es uno los países más soleados de toda Europa. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, la media es de 300 días y 2.500 horas de sol, año tras año. ¡Es realmente espectacular! A pesar de todo, hay que tener en cuenta que en España hay contraste en cuanto a temperaturas, ya que no todas las zonas cuentan con las mismas horas de sol, ni mucho menos.

Un claro ejemplo lo encontramos en el norte del país, donde aproximadamente hay entre 1.600 y 2.000 horas de sol anuales. En cambio, en el sur de la península, se pueden llegar a alcanzar (y superar) las 3.000 horas de sol al año. Gracias a la información que recoge el EU Science Hub a través de las tablas de radiación solar en España, se ha podido descubrir qué provincia es la más soleada de todo el país.

Contando con que en el sur hay más horas de sol que en el norte, es obvio que la provincia más soleada está en esta zona. Pero, gracias a los datos obtenidos, se puede saber con certeza que la victoria se la lleva Huelva. Según el reconocido portal de referencia meteorológica Weather Spark, la época más calurosa comienza, aproximadamente, el 16 de junio y acaba el 15 de septiembre, con unos 28 ºC de temperatura de media. Lejos de que todo quede ahí, cuenta con un promedio de 3.527 horas de sol anuales.

Alicante | Pixabay

¿Cuáles son las provincias en el Top 3 con más sol en España?

Después de Huelva, como no podía ser de otra manera, la medalla de plata la tiene otra provincia andaluza. Se trata de Sevilla que, aunque la etapa veraniega es algo inferior que la de Huelva, la temperatura media es superior a los 32 ºC (en invierno, aproximadamente, es de 20 ºC). Al año, la capital de Andalucía puede llegar a alcanzar un promedio de 3.526 horas de sol.

La tercera provincia con más sol en nuestro país, sorprendentemente, no se encuentra en Andalucía. Se trata de Alicante, ubicada en la Comunidad Valenciana. En este caso, las temperaturas anuales suelen oscilar entre los 31 ºC en verano, hasta los 7 ºC en invierno. Por lo tanto, la diferencia es más que notable. Eso sí, aproximadamente, en Alicante puedes disfrutar de unas 3.397 horas de sol anuales. ¡Espectacular!