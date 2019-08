Cuanto más conoce una persona Madrid, más le gusta, y es que no es para menos. La capital alberga todo tipo de planes de ocio para disfrutar con tus amigos, con tu pareja y también en solitario. Uno de estos es el Autocine Madrid RACE, un lugar que hará que vivas el momento ?de película?.

Desde el año 2016, este lugar ha tenido en su cartelera un sinfín de películas: desde los estrenos más novedosos, hasta clásicos como Grease, documentales de música, etc. Está ambientado en el más puro estilo americano, además de ofrecer comida de este estilo en sus food trucks o incluso poder pedirla para que te la lleven a tu coche durante la película.

Autocine | Pa?gina oficial autocinesmadrid.es

Se encuentra abierto durante todo el año, aunque sobre todo en verano es cuando más público recibe ya que muchos amantes del cine no tienen ganas de meterse en una sala oscura pudiendo ver sus películas favoritas al aire libre. Así, hasta el 31 de julio se estuvo emitiendo El rey león y a partir del 1 de agosto Fast and Furious: Hobbs and Shaw, seguida de Mascotas 2.

Todos los días se encuentra abierto y muchos de ellos hay otros eventos, como pequeños conciertos o incluso festivales que puedes disfrutar de manera gratuita si tienes tu entrada para ver la película. Si tu problema es que no tienes coche, el Autocine tiene un acuerdo con la empresa de carsharing Ubeeqo para que puedas alquilar el coche que más te guste durante unas cuantas horas.

Si te ha gustado la idea, te proponemos alguno de los packs que puedes regalar a tu acompañante para disfrutar de una noche de cine: desde cenas que incluyen un entrante, un plato, una bebida y un postre para dos personas, hasta el pack conocido como ?Hoy la estrella eres tú? que incluye entrada doble, un cadillac que te recogerá y dejará en tu domicilio y un combo de palomitas más refrescos.