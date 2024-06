La confusión viral entre un joven extranjero intentando hablar con una mujer española en su piso de alquiler: "No entiendes nada, oh my god"

TikTok nunca deja de sorprendernos desde trucos virales para viajes hasta confusiones entre turistas y locales que llevan a conversaciones de lo más surrealistas. Esto es lo que le ha ocurrido a nuestro protagonista, que ha intentado hablar con su "casera" española en el piso de alquiler en el que se encontraba y la conversación es para enmarcarla.

El nuevo vídeo que está arrasando en las redes sociales del tiktoker @benhardingevans nos enseña la interacción entre un turista y una mujer española que no entiende lo que le dice. El chico que graba la peculiar conversación intenta explicar a una mujer española que necesita usar la lavadora. La señora, sin entender lo que el joven le pregunta, responde de manera inesperada: "¿Haces balconing?".

La confusión no se queda ahí. La mujer sigue con una serie de respuestas cada vez más desconcertantes. Primero sugiere, "Te ponemos aquí una madera", dejando al chico aún más confundido. Luego, le dice que si lo que necesita es un helicóptero a lo que el joven responde con "What??", todavía sin entender lo que la mujer le intentaba decir.

El video no solo ha conquistado TikTok, la escena propia de una sitcom ha captado la atención de miles de personas en redes sociales, desatando una oleada de risas y comentarios ingeniosos. "La señora pensando en montar un trampolín para que el guiri haga balconing" comenta un usuario. "Un guiri en un balcón NO quiere una lavadora nunca" bromea otro.

"No entiendes nada, oh my god", finaliza así el vídeo la señora con un toque de humor, rindiéndose al no saber lo que el joven le está pidiendo.

No sabremos si el chico al final consiguió utilizar la lavadora, pero para que esto no te pase, la próxima vez que viajes, recuerda aprender lo básico del idioma del país que vas a visitar o utiliza el traductor para que cualquiera pueda entenderte y evitar este tipo de malentendidos.