El Chorreón de Pórtugos: La única cascada roja compuesta por hierro de España

No es la primera vez que en Viajestic os hablamos de lugares realmente mágicos y curiosos que se encuentran en la provincia de Granada, pues hace unos días mencionábamos Soportújar, el pueblo 'encantado' de la Alpujarra lleno de magia, hechizos y brujas.

Y es que lo cierto es que si hay algo que nos gusta es descubrir lugares poco conocidos y llenos de naturaleza como ríos, lagos o pantanos. Al igual que tiempo atrás hablábamos de Los Chorradores de Navarrés, una cascada escondida dentro de un sendero en Valencia, ahora queremos hablaros de El Chorreón de Pórtugos.

El Chorreón de Pórtugos se encuentra en Granada, en plena alpujarra, a tan solo 15 minutos de Pampaneira y a 1 y media de la ciudad. Esta cascada es de lo más curiosa porque es la única cascada del país de color rojo ya que está compuesta por hierro y cuya agua tiene un sabor picante.

Cómo llegar a El Chorreón de Pórtugos

Para llegar a El Chorreón de Pórtugos tienes que poner en el buscador la Ermita de las Angustias y la Fuente Agria, una vez que has visto estos dos enclaves tienes que divisar unas escaleras al otro lado de la carretera que bajan y ahí podéis encontrar esta maravilla de la naturaleza.

Este lugar es apto tanto para ir con niños como con animales ya que no tiene ninguna dificultad. Además, te pilla de paso si has ido a visitar Soportújar o Pampaneira. ¿Tu ya la has visto?

