La casa maldita de Amityville, la morada del miedo

Nos vamos la localidad americana de Amityville, en el estado de Nueva York, para conocer una de las casas más siniestras y famosas del mundo ¿quieres saber su ubicación exacta por si te atreves a acercarte a verla? Su antigua dirección era 112 Ocean Avenue pero desde hace años es el número 108, un cambio que tiene más que ver con tratar de alejar la leyenda negra que con cualquier otra cosa; el problema es que la leyenda negra de esta casa nace de hechos tan terribles como reales que, además, fueron llevados al cine y a los libros ¿resultado? Esta casa difícilmente dejara de ser la casa maldita de Amityville y la morada del miedo.

Lo cierto es que la casa es bonita, se trata de una mansión colonial holandesa a la que no le falta detalle: tiene 6 dormitorios, 4 baños, un amplio comedor, sótano, garaje, piscina climatizada y hasta una caseta para botes puesto que está muy cerca del canal del Estrecho de Long Island, un canal navegable; pero la belleza de la casa no logra borrar su historia y su leyenda ni imponerse a ellas, empecemos por la historia real, la incuestionable. Corría el año 1974...

La morada del miedo... | Imagen de Doug Kerr en Wikipedia y Flirckr, licencia: cc-by-sa-2.0

Se trata de una historia terrible: Ronald DeFeo Jr., un drogadicto con antecedentes de maltrato, disparó a las 3.30 de la madrugada a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras dormían; denunció los hechos sin asumir la culpa pero finalmente se reconoció culpable del delito, eso sí, alegando demencia, decía que oía voces en su cabeza que le obligaron a matar a su familia. Y a partir de ahí, la leyenda.

Hubo quien dijo que aquellas voces no eran fruto de la demencia ni de la imaginación de DeFeo ni tampoco una excusa para tratar de reducir su condena sino que eran en realidad las voces de los espíritus que habitaban la casa; la mecha estaba prendida y ya nada podía pararla, a partir de 1975 la leyenda de la casa se hizo más y más grande, especialmente cuando el matrimonio que la compró tras la tragedia no pudo vivir más de un mes en ella, decían que oían voces, que se despertaban a las 3,30 de la mañana cada noche (la hora a la que DeFeo mató a su familia...); no importa lo que pudiera haber de interés o invento en todo aquello o si de verdad estaba la mafia tras los asesinatos, lo cierto es que la casa quedó marcada para siempre como la casa maldita de Amityville, especialmente cuando tanto la historia trágica acontecida en ella como las historias paranormales que se contaron después llegaron a los libros y al cine.

La morada del miedo... | Imagen de BrownieCharlies99 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿Te atreverías a vivir en una casa como esta? ¿A pasar si quiera unos días en ella? ¿Unas horas al menos? Antes de responder piensa que se trata de la casa de la película la morada del miedo... Y estamos a las puertas de Halloween...