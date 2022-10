Bora Bora, la mítica discoteca 'hippie' de Ibiza, echa el cierre definitivo tras 40 años

Ibiza es un destino que impacta y deja un buen recuerdo en la menoría de sus visitantes no solo por tener las mejores calas, playas o restaurantes de la costa del mediterráneo, si no también por sus impresionantes fiestas en sus discotecas.

Ahora, sus lugareños tendrán que decir adiós a una de las discotecas más míticas, pues el primer club de playa de Ibiza, Bora Bora, cierra este fin de semana de forma definitiva tras 40 años.

Como ya sabrás, este pasado fin de semana es conocido en la isla blanca por ser los 'closing' de las discotecas, pero como acabamos de informaros hay una que no volverá a abrir sus puertas nunca más.

Bora Bora se encuentra en la platja d'en Bossa y ha querido despedirse de su público con un evento por todo lo alto: The Last Chance To Dance. Este evento ha tenido una duración de 40 horas de fiesta, coincidiendo con su 40 aniversario.

De esta forma la discoteca Bora Bora dice adiós, para siempre. "No hay palabras para describir lo que se vivió durante las últimas 40 horas. No hay imágenes que puedan documenta la realidad. Solamente lo saben todos los que estuvieron. Ellos son testigos del histórico cierre y lo grandioso que ha sido. El alma de Bora Bora Ibiza estaba ayer junto a su fiel superhéroe", dicen desde la cuenta oficial de la discoteca.

