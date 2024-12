Así ha sido el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York de este 2024

La magia de la Navidad envolvió a la ciudad de Nueva York una vez más con el tradicional encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center. Este año, el imponente abeto se convirtió de nuevo en el centro de atención del evento, iluminando la plaza con miles de luces y cautivando a millones de espectadores. Una tradición que perdura a través de los años, convirtiéndose en un símbolo de inicio de la Navidad para millones de personas en todo el mundo.

El encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center no solo es un evento festivo, sino también un motor económico para la ciudad de Nueva York. Millones de turistas se congregaron en la plaza para presenciar el espectáculo, generando importantes ingresos para el sector hotelero, la restauración y el comercio local.

Las luces navideñas brillaron un año más en el Rockefeller Center mientras en el exterior del recinto el abeto noruego de 11 toneladas deslumbró una vez más con decenas de miles de luces LED para marcar el comienzo de la temporada navideña.

Si bien las decoraciones navideñas han aparecido en la ciudad durante las últimas semanas, ninguna representa tan bien el comienzo de la temporada y el espíritu de Nueva York como el árbol de Navidad del Rockefeller Center con sus 50.000 luces LED.

Se estima que alrededor de 500.000 personas pasan por la plaza cada día para admirarlo, especialmente en los días cercanos a Navidad y Año Nuevo. En total, durante el período en que el árbol está expuesto (generalmente desde finales de noviembre hasta mediados de enero), lo visitan más de 125 millones de personas. Esto incluye tanto a turistas internacionales como a residentes de Nueva York, convirtiéndolo en un ícono global de la temporada navideña.

Coronado por una estrella de Swarovski

El árbol de este año es de West Stockbridge, Massachusetts, el primer árbol que proviene de ese estado desde 1959. Más de 50.000 luces LED multicolores de bajo consumo, extendidas a lo largo de ocho kilómetros de cable, adornan el abeto noruego de 11 toneladas, 22,5 metros de altura y 13 metros de ancho, coronado por una impresionante Estrella Swarovski diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind.

Este año marca el 21 año consecutivo en que una Estrella Swarovski corona el Árbol de Navidad del Rockefeller Center. La estrella, que debutó en 2018, está compuesta por 70 puntas cubiertas con 3 millones de cristales, tiene un diámetro de casi 2,9 metros y pesa 408 kilogramos.

Durante la ceremonia de encendido las ráfagas de nieve acompañaron las actuaciones musicales de artistas como Kelly Clarkson, The Backstreet Boys, Thalía y las Rockettes de Radio City, lo que añadió un toque mágico al evento, completando la estampa navideña junto a la icónica pista de patinaje.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center se encenderá todos los días desde las 5 de la tarde hasta la medianoche y el día de Navidad, el árbol estará encendido durante 24 horas. Estará expuesto al público hasta mediados de enero de 2025.

Una vez derribado el árbol, se lo coloca en la Plaza Rockefeller para que lo corten y lo lleven a un astillero de Nueva Jersey. Allí lo cortan en vigas de dos por cuatro y dos por seis y lo marcan con un sello del Rockefeller Center.

Tishman Speyer, la empresa propietaria y operadora del Rockefeller Center, dona posteriormente la madera a Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro que ayuda a construir y mejorar viviendas en todo el país.

Motor económico de la ciudad

El encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center no solo es un evento cultural, sino que también tiene un impacto económico significativo en la ciudad de Nueva York. Millones de turistas visitan la ciudad durante la temporada navideña, atraídos por el encanto del árbol y las festividades.

Hoteles, restaurantes, tiendas y otros negocios locales se benefician de este aumento en el turismo. Además, la ciudad obtiene ingresos por concepto de impuestos y tasas. El árbol de Navidad se ha convertido en un motor económico para Nueva York, generando millones de dólares cada año.

La tradición del árbol de Navidad del Rockefeller Center comenzó en 1931 cuando los trabajadores de que estaban construyendo el edificio decidieron levantar un pequeño abeto de unos 6 metros de altura en la plaza central.

Decorado con sencillas guirnaldas hechas a mano por sus familias, este primer árbol fue un gesto de esperanza y alegría en tiempos difíciles. En 1933 se realizó la primera ceremonia oficial de encendido, decorado con apenas 700 luces y en 1936 se añadieron dos árboles y, por primera vez, se incluyó una pista de patinaje.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, se instalaron tres árboles (rojo, blanco y azul) en apoyo a las tropas. En 1949, el árbol fue pintado de plata para simular la nieve, y en 1951 el encendido fue televisado por primera vez. En 2004 se colocó por primera vez la famosa estrella Swarovski y, en 2007, el árbol comenzó a iluminarse por primera vez con luces LED de bajo consumo.

Pistas de patinaje y nuevos observatorios

El encendido del árbol sirve para dar comienzo a las actividades festivas alrededor del complejo inmobiliario que fue concebido por por John D. Rockefeller Jr. como una "ciudad dentro de la ciudad".

Todo es posible aquí, desde patinar sobre hielo en su famosa pista de patinaje The Rink hasta poder disfrutar desde las alturas de las dos nuevas atracciones con las que cuenta el famoso observatorio Top of the Rock: The Beam (la atracción que permite a los visitantes volar sobre el cielo de Manhattan sentados en una viga) y Skylift (nuevo observatorio en lo más alto del Top of the Rock en el piso 70 y que como un telescopio desplegable eleva a los visitantes tres pisos por encima de la azotea en una plataforma de cristal circular con vistas 360 grados).

En el complejo del Rockefeller Center también se pueden disfrutar de destinos de compras icónicos como la tienda de Lego: dos pisos repletos de creaciones, esculturas gigantes y mil una referencias a la Gran Manzana desde la estatua de la libertad hasta los emblemáticos taxis amarillos, todo elaborado con las pequeñas piezas de plástico de colores.

En la zona también se encuentra la juguetería FAO Schwarz, la juguetería más antigua de Estados Unidos, famosa por su empleado vestido de soldadito en la puerta. Aunque ha estado presente en Nueva York desde 1870 se hizo famosa con la película Big en la que el actor Tom Hanks bailaba sobre un piano táctil que se toca con los pies.

La magia de la Navidad se hará presente en Central Plaza a lo largo de las próximas semanas con una programación llena de actividades para toda la familia. Los más pequeños podrán disfrutar de conciertos con clásicos navideños, además se realizarán lecturas de cuentos y se tendrá la oportunidad de conocer en persona a Papá Noel y sus duendes. Además, los artistas de caricaturas crearán divertidos retratos personalizados y se podrá degustar chocolate caliente para combatir el frío.