Algunas películas viajeras que te alegrarán la tarde del 1 de enero

Y por eso, porque todos trasnochamos el 31 de diciembre, el 1 de enero no estamos para mucha actividad, de hecho la tarde del 1 de enero es la más propicia del año, más incluso que la de cualquier domingo, para tumbarse en el sofá, arroparse con una manta y disfrutar de una película. ¿Qué película elegirías? Nosotros te recomendamos algunas que te permitirán viajar a mundos lejanos, pasados o de fantasía sin pagar billete ni moverte del sofá.

¿Eres de los que vive la Navidad con la misma ilusión que lo hacía de niño? Entonces te recomendamos que la tarde del 1 de enero se la dediques a clásicos como Mujercitas (la versión protagonizada por Susan Sarandon y Wynona Rider, o, si no la has re visto ya en días previos, Love Actually. ¿Tienes algún niño rondando por la casa la tarde del 1 de enero? Entonces disfruta de películas como Shrek, Klaus o Frozen.

Fotografía que evoca una de las escenas más emblemáticas de la película Love Actually | Pixabay

Cabe la posibilidad de que estés ya con el subidón navideño de bajada, suele ocurrir cuando no hay niños en casa y el día de Reyes Magos no se celebra mucho más allá del roscón (a un buen bocado de roscón de reyes no se renuncia nunca), si es así seguro que la tarde del día 1 de enero querrás descansar y divertirte a partes iguales, evadirte de la realidad que volverás a afrontar al día siguiente y por eso películas como las de El Señor de los Anillos o los Piratas del Caribe se nos antojan ideales.

¿Más películas para disfrutar la tarde del 1 de enero? Hay grandes películas que nunca fallan, como Origen o incluso Openheimer (sí, somos muy fans de Nolan), también Forrest Gump es un clásico que siempre gusta y por supuesto la Princesa Prometida o la Historia Interminable, dos películas de fantasía que gustan a toda la familia.

Skopelos. Aquí se rodaron escenas del musical Mamma Mia | Pixabay

La del Día de la Marmota también nos parece perfecta para la tarde del 1 de enero porque no negarás que esa tarde, más que ninguna otra, piensas eso de ‘esto yo ya lo he vivido’… por eso quizá Regreso al Futuro también sea una buena opción; ¿te gustan los musicales? Goza entonces de Sonrisas y Lágrimas si eres de los más clásicos, Mamma Mia si eres un poco más setentero o La La Land si eres más del S.XXI en cuanto a gustos cinematográficos.

¿No son películas de mucho pensar, excepción hecha de las de Nolan? Ciertamente pero ¿quién está para pensar mucho la tarde del 1 de enero?.