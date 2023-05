El agua del Gran Canal de Venecia aparece teñida de verde fluorescente

Venecia, la capital de la región de Véneto en el norte de Italia, es uno de los lugares más visitados de Europa. Una de sus grandes curiosidades es que no tiene caminos, sino solo canales, incluida la vía pública del Gran Canal, bordeada de palacios renacentistas y góticos. En la plaza central de San Marcos, se encuentra la basílica de San Marcos, que tiene un suelo de mosaicos bizantinos, y el campanario Campanile con vista a los techos rojos de la ciudad.

Este domingo 28 de mayo el agua del Gran Canal de Venecia amanecía teñida de color verde fluorescente, especialmente en la zona del Puente de Rialto. Aunque todavía no se sabe a que se debe este color, el diario italiano La Repubblica apunta a que podría deberse a un colorante que se utiliza para conocer dónde hay fugas y comprender el camino que sigue el agua.

Esta mancha de color verde brillante apareció en el canal que conecta Campo San Luca con el Gran Canal y se fue extendiendo por el resto de los canales venecianos. La aparición de esta mancha tuvo lugar minutos antes del comienzo de la Vogalonga, la regata no competitiva que comenzó en 1974 como denuncia contra el movimiento de las olas y que ha empezado a las 09:00 hora local en el Canal de la Giudecca.

Según informa la policía en un comunicado "tras las primeras investigaciones, llevadas a cabo por los bomberos, junto con la policía local de Venecia y la agencia regional para la prevención y protección del medio ambiente de la región del Véneto (ARPAV), la sustancia parece ser un trazador, es decir, un líquido que se inyecta en aquellas circunstancias en las que se produce una fuga de agua con el fin de conocer el camino seguido".

Por el momento no se sabe mucho más, aunque las autoridades han asegurado que el líquido no es tóxico y no hay ningún peligro para la salud de los habitantes. "El prefecto ha convocado una reunión urgente con la policía para investigar el origen del líquido", ha tuiteado el presidente de la región del Véneto, Luca Zaia.

Sin embargo, este hecho no es la primera vez que ocurre, pues en 1968, el artista argentino Nicolás García Uriburu tiñó de verde las aguas con un colorante fluorescente durante la 34ª Bienal de Venecia en un acto de concienciación ecológica.