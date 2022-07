Aerolíneas que tienen prohibido operar en Europa

Viajar es uno de los mayores placeres que hay en la vida, pero se puede truncar si elegimos mal cosas como la aerolínea o el hotel. Viajar en avión hoy en día es más complicado por las huelgas que están haciendo Ryanair y EasyJet, que han provocado miles de cancelaciones de vuelos y retrasos.

Cuando cogemos un avión lo primero en lo que solemos fijarnos es en los precios y en los horarios que tienen cada vuelo. Como se ha dicho siempre; 'lo barato sale caro' y es por eso que tenemos que priorizar la seguridad del vuelo que ofrece la compañía, antes que lo que cuestan los billetes.

Imagen de archivo de un avión | Gtres

La Comisión Europea nos ha facilitado las aerolíneas que no son recomendables cuando viajamos en Europa y nos ha subido un listado en su página web con 103 compañías. La razón por las que han sido añadidas a la lista se puede deber a motivos como que tienen prohibido operar en Europa, pueden operar pero con ciertas limitaciones o porque no cumplen los estándares internacionales de seguridad aérea.

Hay un total de 97 aerolíneas que tienen prohibido volar en Europa debido a que la seguridad que tienen no es la adecuada, como es el caso de Ariana Afghan Airlines, Armenia Airways o Cronos Airlines. Además, tras la guerra entre Ucrania y Rusia, hay 21 compañías rusas que se han añadido a la lista por realizar varias irregularidades que transgredían las normas internacionales.

Hay otros casos como el de Avior Airlines, Blue Wing, Iran Aseman Airlines o Air Zimbabwe que no pueden operar en los países que pertenecen a la Unión Europea. También, hay aerolíneas que no pueden operar en la UE a no ser que utilicen determinados modelos de aviones como Ian Air o Aire Koryo.

