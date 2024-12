¿Viajas en Navidad? Consejos para disfrutar al máximo del viaje y evitar contratiempos

Si eres de los que en Navidad viaja, ya sea para visitar rincones nuevos o para reencontrarte con familiares y amigos, a continuación vas a encontrar una serie de consejos que te van a ser verdaderamente útiles. Sobre todo al tratarse de unas fechas tan señaladas, donde hay más desplazamientos que de costumbre.

Planifica con anticipación tu viaje

Para que tengas más posibilidades de que pueda salirte mejor de precio, lo recomendable es que lo organices con cierta anticipación. Al fin y al cabo, al tratarse de las Navidades, son muchas las personas que deciden viajar. Por lo tanto, los precios suelen ser más elevados que otras épocas del año, sobre todo si hablamos de aviones y hoteles.

También está la opción de esperarte a última hora para tratar de pillar algún destino barato. Eso sí, puede salirte o muy bien o muy mal. Ya que puedes encontrar alguna oferta realmente sorprendente o, en cambio, quedarte sin ella. Es cuestión de jugársela y, sobre todo, no tener un destino como preferencia. ¡Es para los que aman dejarse llevar!

Y si hablamos de planificación, también te aconsejamos que tengas un presupuesto establecido para el viaje que vayas a realizar. Lo ideal es que establezcas una cantidad a gastar y no excederte de esa cifra a no ser que tengas gastos imprevistos. Así podrás organizar otras vacaciones en un futuro no muy lejano.

Calles de Tallin en Navidad | Pixabay

Evita viajar en días muy señalados

En nuestro país, la época navideña comienza el 22 de diciembre y se prolonga hasta el 6 de enero, aproximadamente. En ese periodo de tiempo, son muchísimas las personas que realizan viajes y desplazamientos, no solamente dentro de España sino también en el extranjero.

Por lo tanto, nuestro consejo es que viajes en unas fechas en las que no haya excesiva afluencia o incluso tráfico, como es el caso de Nochebuena o Navidad, así como Año Nuevo y Reyes. Si puedes, desplázate otro día y, a poder ser, entre semana que habrá menos ajetreo.

Haz una revisión a tu coche

Parece una obviedad, pero muchas personas pasan por alto algo que es realmente esencial para su seguridad. De esta forma, te recomendamos que eches un ojo al desgaste y presión de las ruedas, el nivel de aceite y demás cuestiones para tratar de evitar, en la medida de lo posible, que suceda una inesperada e indeseada avería.

Además, es importante que tengas en cuenta algo más: es invierno. Por lo tanto, la lluvia y la nieve son fenómenos meteorológicos bastante habituales en estas fechas navideñas. No olvides llenar tu depósito de gasolina, llevar contigo líquido anticongelante e, incluso, cadenas si vas a una zona donde las nevadas son habituales y copiosas.

Mercado de Navidad por la noche | Pxhere

Paciencia con las colas para las compras

Es uno de los clásicos de la Navidad. Al fin y al cabo, son muchos los que aprovechan estas fechas tan señaladas para realizar sus compras, ya sea para las cenas en familia o para realizar regalos. Sea cual sea el destino que escojas, probablemente ocurra lo mismo. Así pues, evita las horas centrales en las que la mayoría de las personas deciden hacer sus compras. Seguramente haya colas, pero lo más seguro es que no haya tanta afluencia de gente.

Lo más importante ¡Disfruta!

Navidad es una época para estar con la familia, con los amigos y con las personas que más quieres. No dejes pasar la oportunidad de estar junto a ellos en unas fechas tan señaladas y anímate a recorrer las calles de la ciudad que elijas para tu viaje, de disfrutar de esa decoración repleta de luces y, sobre todo, ¡déjate llevar por ese espíritu navideño que nos invade en estas fechas tan señaladas!