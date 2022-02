Qué documentación necesitan los niños y menores de edad para viajar con o sin sus padres

Normalmente, los requisitos identificativos de los pasajeros menores de edad pueden ser distintos a los de un pasajero adulto. Actualmente, para poder viajar dentro de la Unión Europea y zona de Schengen necesitas el DNI o pasaporte en vigor y el certificado de vacunación o en su lugar una prueba COVID negativa.

Pero un menor de edad, ¿Qué documentación necesita para viajar? ¿y si viaja sin sus padres o acompañado de otro familiar? Debajo de estas líneas te explicamos todos los supuestos y la documentación que necesitaría.

Vuelos nacionales

Nacionalidad Española:

- Pasajeros entre 14 y 17 años: DNI/Pasaporte válido, no necesariamente en vigor.

- Pasajeros menores de 14 años: En general, no es necesario el documento de identidad (DNI), aunque se podrá solicitar el Libro de Familia. Se recomienda que el responsable del menor en el aeropuerto de origen pueda verificar la identidad de éste. No es necesario autorización para volar.

- Pasajero menor de 12 años: Además de lo mencionado anteriormente, hay algunas aerolíneas que tienen su propia 'autorización' que tienes que entregar su personal en el aeropuerto de salida el día del vuelo.

Nacionalidad de un país de la UE, Schengen o terceros:

- Pasaporte o Documento de Identidad válido, no necesariamente en vigor.

- Permiso de residencia en vigor.

Vuelos dentro de la Unión Europea y/o zona Schengen

Nacionalidad Española:

- Pasaporte o Documento de Identidad válido.

- El documento de autorización de la aerolínea (si se pide) que hemos mencionado anteriormente firmado para entregar al personal en el aeropuerto de salida el día del vuelo.

- Los menores de 18 años no acompañados por el padre, madre o tutor, deberán presentar en los mostradores de facturación una declaración firmada de permiso de viaje fuera de territorio nacional con la autorización del padre, madre o tutor que se obtiene en comisarías de policía, puestos de la Guardia Civil, juzgados, notarios y alcaldes. Sólo deberán presentar dicha autorización los menores no acompañados que viajen en vuelos NO nacionales con DNI.

Nacionalidad de un país de la Unión Europea, Schengen o terceros:

- Pasaporte o Documento de Identidad válido.

- El documento de autorización de la aerolínea (si se pide) firmado.

- Los padres o tutores deben acudir a su consulado para cumplimentar la documentación que proceda según la legislación de su país.

Vuelos a terceros: Fuera de la UE y zona Schengen

Tanto si tienes nacionalidad española, como de un país de la UE, de la zona de Schengen u otros, el menor necesita:

- Pasaporte o Documento de Identidad válido

- Para documentos especiales, como visados, será necesario contactar con la embajada del lugar de destino en su país para obtener más detalles.

- Los menores de 18 años no acompañados por el padre, madre o tutor, deberán presentar en los mostradores de facturación una declaración firmada de permiso de viaje fuera de territorio nacional con la autorización del padre, madre o tutor que se obtiene en comisarías de policía, puestos de la Guardia Civil, juzgados, notarios y alcaldes.

- Se recomienda acudir al consulado para obtener información acerca requisitos específicos para menores no acompañados.

- Documento de autorización interno de la aerolínea correspondiente firmado para entregar al personal en el aeropuerto de salida el día del vuelo.

