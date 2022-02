¿Puedo viajar en avión con el DNI caducado?

A la hora de viajar en avión son muchos los requisitos que te pide la aerolínea (aún más desde que llegó el coronavirus). En primer lugar te piden el DNI, la tarjeta de embarque y ahora también te piden el certificado de vacunación o, en su lugar, una prueba COVID negativa.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los papeles más importantes y que tienes que intentar llevarlo siempre contigo cuando salgas de casa, pero... ¿y si me ha caducado y no me he dado cuenta? ¿Puedo viajar?

En caso de tener el DNI caducado, puedes usar el pasaporte en su lugar, pero ¿y si no tengo el pasaporte? ¿puedo viajar con el DNI caducado? La respuesta es sí y debajo de estas líneas te explicamos en qué casos puedes viajar.

Casos en los que puedo viajar con el DNI caducado

Si tu destino es nacional, se permite autorizar el vuelo incluso aunque el DNI no esté vigente. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana recoge este caso en la normativa sobre seguridad que regula la identificación de los pasajeros. Eso sí, es recomendable consultar antes del viaje las condiciones en caso de DNI caducado con la aerolínea.

Sin embargo, para poder viajar por la Unión Europea y el espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza), se debe tener pasaporte o DNI en vigor.

