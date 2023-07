Qué debes hacer si ves un tiburón en la playa

Desde principios del mes de junio se han avistado varios tiburones en las cosas de España, el primer fue localizado en la Isla de Arosa (Galicia), después en el puerto de Ciutadella (Menorca) y en la playa de Aguamarina (Alicante) y el último de ellos en Tarragona (Cataluña).

Es por eso que recientemente quisimos contarte cuáles son las playas donde hay más riesgo de encontrar tiburones, aunque las especies más vistas son de menor extensión, que están entre unos 2,5 metros y 80 kilos, como es el caso de las pintarrojas o los cazones.

Sin embargo, aunque es poco probable el ataque de un tiburón, en Viajestic hemos querido recopilar algunos consejos que debes seguir si te encuentras un tiburón en la playa o, por contra, precauciones que tienes que tomar:

Imagen de un tiburón en una playa | iStock

- Lo primero es mantener la calma y no perder de vista al animal

- No debes hacer movimientos brucos y tienes que intentar retroceder poco a poco para alejarte de su posición. Eso sí, siempre atento a los movimientos y posibles ataques del animal.

- Otros consejos son no estar cerca de barcos de pesca, no nadar temprano por la mañana o tarde por la noche y no orinar ni perder sangre, ya que esto puede atraerlos.

- Si acaso estás en la arena y no dentro de la playa y ves un tiburón, lo primero que tienes que hacer es avisar al socorrista o autoridades más cercanas para que prohíban el baño y así evitar incidentes.

Por otro lado, José Carlos García Gómez, catedrático de biología marina de la Universidad de Sevilla, ha dado algunas claves de cómo debes actuar si ves un tiburón al medio 20 minutos.

"Un tiburón es igual que un perro, que sabe si le tienes miedo, por lo que hay que quedarse quieto, hacer movimientos suaves e incluso mirarle", ha señalado el experto.

"Nunca hay que hacer avistamientos de huida, se puede incluso nadar hacia él, soltar burbujas o emitir un sonido fuerte bajo el agua; el tiburón identificará así que no somos una de las presas que está buscando", explica.