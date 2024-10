Lo que no debe faltar en tu maleta para ir a la montaña

Equiparse para ir a la montaña no es tan sencillo como hacerlo para ir a la playa; si hablamos de viajes de verano y playa solo tenemos que pensar en en las chanclas, el bañador, el protector solar y poco más pero si es la montaña la que nos espera haremos bien en equiparnos mejor, mucho mejor y no solo por el frío, que también.

La ropa que debes llevar

El frío en la montaña es de temer… de ahí que debas llevar ropa térmica y bien abrigada, pantalones génicos, camisetas transpirables también abrigo impermeable, cortavientos y por supuesto calcetines térmicos y botas de trekking, a ser posible no nuevas (no a estrenar…) porque el calzado nuevo a veces nos la juega; lo ideal, a la hora de vestirte para ir a la montaña, es hacerlo por capas, como si fueras una cebolla, así será más fácil que te mantengas abrigado y que te quites ropa si el día se rebela más cálido de lo que esperabas; además tampoco debes olvidar complementos tan importantes como el gorro, los guantes e incluso la bufanda o una braga para el cuello, tampoco las gafas de sol especialmente si ya hay nieve.

Senderistas en la montaña | Pixabay

Lo que no debe faltar en tu mochila

No es suficiente con abrigarse bien, hay algunos productos esenciales que no pueden faltar en tu mochila de montaña empezando por crema solar (especialmente protector labial), agua y algo de comer (idealmente barritas energéticas, ocupan poco y alimentan mucho); ¿más cosas que puedes llevar? Una brújula, un mapa de la zona, un reloj con GPS, una linterna, un botiquín por lo que pueda pasar y bastones de trekking para caminar con más comodidad y seguridad; eso sin olvidar el móvil, una batería portátil (las hay pequeñas y que no pesan demasiado) y una cámara de fotos especialmente si lo tuyo es el turismo fotográfico.

Mochilas en montaña | Pixabay

Eso así, como esenciales para un día de montaña que no pueden faltar en tu equipamiento para gozar de la montaña a placer, sin temer que el frío o cualquier incomodidad evitable te amargue el día.

¿Algún consejo más a la hora de preparar la mochila? Acuérdate de llevar dinero en metálico porque en algunos lugares remotos no es tan sencillo pagar con tarjeta o con el móvil y tampoco estaría de más que llevaras un saco de dormir por lo que pudiera pasar…