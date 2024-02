Los errores que comete la gente al ir a Disneyland contados por una extrabajadora

Uno de los lugares soñados de muchos viajeros es Disneyland. No son solo los más pequeños los que desean visitar este lugar, pues independientemente de la edad este destino se convierte en ideal para disfrutar. Sin embargo, sabemos que el precio es un tanto elevado, por ello una alternativa es visitar el pueblo de Girona que parece sacado de una película de Disney.

Pero, al igual que ocurre con cualquier otro destino, antes de desplazarnos hacia Disney es importante tener en cuenta una serie de aspectos. En este sentido, una antigua guía VIP que trabajaba en el parque temático, Amber Wainwright, ha publicado en una página web alguno de los errores que los turistas solían cometer en su visita. Estos son los consejos que da a todos aquellos que tienen pensado ir al conocido como "lugar más feliz del planeta".

Viste ropa cómoda

Al visitar este lugar, muchos piensan en las fotos que subirán a sus redes sociales y que compartirán con todo el mundo. Por ello, uno de los errores que se comete es vestir ropa poco práctica para las atracciones e, incluso, disfraces de personajes Disney. Explica que muchas personas llevan tacones, chanclas o zapatos nuevos para pasear por el parque.

Relata que una vez conoció a un turista que llevaba zapatos de vestir y, tras sentir un fuerte dolor de pies, pidió por Uber que le trajeran otros zapatos más cómodos. En este sentido, advierte llevar ropa útil y agradable para visitar Disney.

No emplees mucho tiempo en las comidas

Otro tema que trata es el de las comidas. Muchas personas deciden sentarse en un restaurante durante largo tiempo para desayunar, comer o cenar. Sin embargo, recuerda que esto, además de suponer más dinero, también hace que tengamos que visitar menos atracciones. Si el tiempo es limitado, recomienda hacerse con un tenempié rápido o no invertir mucho tiempo en los restaurantes.

Disfruta de Disney aunque llueva

Muchos viajeros tienen la mala costumbre de cancelar sus planes cuando comienza a llover. Sin embargo, Amber Wainwright advierte que si se trata de una lluvia ligera no hagan esto si van a Disney. Añade "no te pierdas un día de parque menos concurrido por culpa de un poco de lluvia". No siempre será necesario el sol para pasar un día divertido y lleno de aventuras.

No visites solo las atracciones

Continúa con otro gran problema de los turistas. Además de atracciones, Disney cuenta con espectáculos y desfiles muy interesantes que ver. La joven resalta que "el lugar está lleno de personal con talento y muy trabajador que crea y actúa en espectáculos a los que merece la pena asistir". Así que el consejo que da es que en lugar de gastar dos horas en las colas para subirse a una atracción, paseen por el parque y asistan a espectáculos como el de "Mickey's Mix Magic".

No necesitas más personas para pasarlo bien

A pesar de que uno de los principales atractivos de los viajes es compartilo con amigos o familia, no se trata de un requisito indispensable. "Ir a los parques con amigos es muy divertido, pero también tiene sus ventajas disfrutar de un día de parque en solitario", escribe. Son muchas las ventajas que encontramos al asistir a este lugar solos, como no tener que debatir con otras personas sobre qué atracción visitar. Por ello, recomienda no tener miedo a pasar un día en el parque sin nadie más.