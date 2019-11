Viajar en avión es algo de lo más común en estos últimos tiempos. Si tu misión es recorrer el mundo utilizando este transporte público, tienes que tener en cuenta muchísimas cuestiones. Una de ellas, son las cuestiones que puedes llevar a bordo como equipaje de mano. Estamos seguros de que algunas te sorprenderán, y mucho. ¡Estamos convencidos!

Estacas para una tienda de campaña

Si estás pensando en acudir, por ejemplo, a un festival a nivel internacional y tienes como objetivo acampar... Ten cuidad, ya que no puedes llevar las estacas. ¡Te las confiscarán de inmediato! Con lo cual, después de saber esta información, te preguntarás lo siguiente: “¿Qué puedo hacer?” Pues dormir bajo las estrellas, estar despierto durante varios días... o comprar unas en el destino. Eso sí, debes tener en cuenta que los palos de tienda de campaña, por el contrario, sí que están permitidos.

Más de un mechero

No es ningún secreto que se tiene como norma que no se pueda llevar, como equipaje de mano, ningún tipo de objeto que pueda causar algún tipo de daño a cualquier pasajero. Un encendedor podría entrar dentro de estos límites. Puedes llevar uno, pero ninguno más. Por si fuera poco, tienes que llevarlo todo el rato encima. Hasta cuando pasas por el escáner, ¡y no meterlo en el propio equipaje de mano!

Ciertos medicamentos

Una de las normas más conocidas a la hora de qué llevar como equipaje de mano son los líquidos. Tienen que ser de menos de 100ml y en una pequeña bolsa de plástico correspondiente. Con lo cual, si debes y tienes que tomarte un medicamento líquido que tiene un tamaño superior al permitido... ¡Imposible! Aunque existe una opción: Notificar de este hecho al aeropuerto con bastante tiempo de antelación.

Cañas de pesca

Parece obvio, pero mucha gente no lo sabe. Si tu pretensión es cazar ballenas, tendrás que facturar el arpón. Lo mismo ocurre con las cañas de pesca. Puede ser un peligro público si decides llevarlo a bordo. Con lo cual, si lo estás pensando... ¡Ya puedes desechar la idea ahora mismo! Porque está completamente prohibido.

Cabina de avión | Pxhere

Herramientas (taladros, sierras...)

Si tu profesión está relacionado con la carpintería o fontanería, debes tener en cuenta que tienes que facturar todas tus herramientas. Muchos de los objetos que normalmente se utilizan para esto no están permitidos: Sierras, taladros, brocas, llave inglesa, destornillador... Eso sí, debes tener en cuenta algo: La normativa no especifica del todo si puedes llevar un taladro desmontado, por ejemplo. Lo que te recomendamos es que no te la juegues, ¡y factures!

Raquetas de bádminton

Tenemos que tener en cuenta que las autoridades no se andan con chiquitas, y tampoco lo hacen con los objetos deportivos. Es obvio que no puedes tener en equipaje de mano un bate de béisbol por si puede ocurrir alguna incidencia con él. Lo que pocas personas saben es que hasta una raqueta de bádminton está prohibida. Ahora bien, en cuanto a artes marciales, sí que puedes llevar objetos tales como nudilleras, porras, palos, mayales etc, eso sí, siendo todo facturado en una maleta.

Productos químicos... incluido el peróxido

Cosas tan lógicas como extintores, gas lacrimógeno... están completamente prohibidas. Todas las sustancias químicas y tóxicas. Esto incluye algo tan simple y olvidado como es el peróxido. Con lo cual, si decides irte con tus amigos a un viaje donde tengas que coger obligatoriamente el avión y, además, queráis decolorar vuestro pelo... ¡Ya sabéis que va a ser imposible!

Bengalas

Evidentemente, pero por si acaso se te plantea la posibilidad. No es ninguna sorpresa que después de haber visto todo lo que está prohibido, tampoco podamos subir a bordo algo tan especial como son las bengalas. Prohibidísimas, de cualquier tipo. Así lo refleja la normativa. ¡Así que no te la saltes así como así!