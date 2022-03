Cuál es el mejor asiento de avión para viajar con un bebé

Hace unas semanas, Phyllis Stoller, presidenta de 'The Women's Travel Group', revelaba cuál era el mejor asiento para un viaje largo en avión en una aerolínea low cost. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Y no, no nos referimos a si tienes que escoger entre reservar un asiento al lado de la ventana o en el pasillo.

"Trato de reservar un asiento de pasillo a unas cinco filas del baño. De esa manera, puedes entrar a los baños cuando hayan estado vacíos durante unos minutos", decía Stoller al diario The Sun, explicando cuál era la mejor opción según su opinión.

Sin embargo, hay muchos padres o madres que viajan en avión con un bebé y aquí la cosa cambia, pues los factores a valorar son distintos y siempre intentamos asegurarnos que nuestro pequeño viaje lo más cómodo posible para que su vuelo se agradable para él y para el resto de pasajeros. Es por eso que hemos querido resumirte cuál es el mejor asiento de un avión si viajo con un bebé.

- En primer lugar, trata de buscar la fila del avión que tenga más espacio, como los asientos de mampara o con pared divisoria. Los asientos con salidas de emergencia no deben usarse, por cuestión de seguridad.

- Y en segundo lugar, elija un asiento cerca a la ventana, en lo posible. Los asientos junto al pasillo pueden ser peligrosos para los bebés durante el servicio de bebidas. Las bebidas calientes que se pasan a los pasajeros se pueden derramar y causar quemaduras y los brazos y piernas de los bebés pueden atorarse o quedar atrapadas en los carritos de servicio. Los asientos de los pasillos también corren el riesgo de que objetos o equipaje se salgan de los comportamientos superiores.

