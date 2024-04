6 consejos para que disfrutes de unas vacaciones de verano perfectas y sin preocupaciones

No es ningún secreto que organizar un viaje es una de las cosas más ilusionantes del mundo. Pensar en cada detalle, hasta el más mínimo que sea, y hacerlo con quien vas a viajar al destino es algo verdaderamente especial. Como también lo es el día en el que emprendes esa nueva aventura.

Si estás pensando en viajar este verano y quieres que todo salga perfecto, hasta tal punto que solamente tengas que preocuparte de disfrutar al máximo la experiencia, es importante que tengas en cuenta algunos consejos. De esta forma, y teniendo previstos ciertos posibles contratiempos, solamente tendrás que pasarlo en grande. ¡Casi nada!

Maletas, un imprescindible que puede dar muchos quebraderos de cabeza

Si es un viaje excesivamente largo, hay quien utiliza los servicios del aeropuerto que envuelven la maleta en plástico. Bien es cierto, que no es una solución muy ecológica que digamos. Entre las recomendaciones, destaca poner una etiqueta que ponga “frágil” y hacer una fotografía de la propia maleta antes de facturarla. De esta manera, la imagen serviría como prueba ante una posible reclamación.

Es importante también que te cerciores de que has seleccionado la opción de facturar maleta cuando reserves tu billete de avión. No podemos dejar de mencionar el tema dimensiones de las maletas y equipajes de mano. Si no cumples los requisitos, podrán hacerte facturar la maleta antes de entrar en el avión. ¡Y no será algo barato!

Seguro de viaje ¿sí o no?

Sea cual sea el destino, nosotros siempre respondemos afirmativamente. Sobre todo si tienes como objetivo disfrutar de las vacaciones sin ningún tipo de preocupación. Y esta puede llegar a ser muy grande si tienes algún tipo de accidente o contratiempo de salud y no tienes un seguro. Puede salvarte de situaciones verdaderamente estresantes y preocupantes.

Documentación en regla y a mano, incluyendo pasaporte o visados

Si vas a poner rumbo a un país que esté dentro de la Unión Europa, con llevar tu DNI (y un par de fotografías de carnet por si se extravía y poder realizar una copia en la Embajada) sería más que suficiente. Si por el contrario tu destino se encuentra fuera de la Unión Europea, debes tener tu pasaporte en regla. Y no solamente eso, sino también el visado si el destino lo requiere.

Te recomendamos, a su vez, que hagas una fotografía del pasaporte o DNI con tu teléfono móvil, lo subas a la nube o te lo envíes a tu correo electrónico. Es una manera muy sencilla de poder identificarte en la embajada en caso de robo o extravío. ¡Un gesto que te será realmente útil!

Batería externa, ¡siempre cargada y a mano!

El teléfono móvil muchas veces puede ser un tanto inoportuno y quedarse sin batería en el instante que menos deseemos, y en un viaje, podría generarnos varios problemas… No es lo que queremos. Así pues, para evitarlo y tener que desesperarnos a la hora de encontrar un enchufe, mejor llevar encima una batería externa. Parece obvio pero muchas veces no se cae en la cuenta: comprueba que el enchufe de tu destino es igual que el del país de origen. De no ser el caso, ¡llévate un adaptador!

Viajo a un destino con otra moneda, ¿qué hago?

Lo primero, tener en cuenta que es mejor cambiar dinero en el mismo lugar al que viajas. Es mucho más seguro y efectivo. Se puede cambiar tanto en oficinas oficiales de cambio o, incluso, en el hotel en el que te alojes. No se recomienda en absoluto cambiar dinero en el aeropuerto, ya que las comisiones suelen ser bastante desproporcionadas.

Déjate llevar… ¡Y disfruta de tu aventura!

Parece algo sencillo pero, en muchas ocasiones, es lo que más cuesta por estar pendiente de muchísimas cuestiones y posibles escenarios. Lo más importante es que pienses que, en el caso de que algo falle, aunque pueda parecer un mundo en ese momento, para todo hay solución. Para todo. Y si ocurre algo, ¡el día de mañana seguro que se convertirá en una gran anécdota!