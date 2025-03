5 razones para viajar en el mes de abril

Empecemos por confesar que no necesitamos razones para viajar en abril ni en ningún otro mes del año, como seguro también te sucede a ti, lo que tenemos son causas que nos impiden viajar más de lo que nos gustaría… ahora bien, si lo que necesitas es alguna que otra razón que diluya esas causas, aquí tienes cinco, seguro que alguno te encaja:

Cerezos en flor | Pixabay

La primavera y su luz

El invierno, salvo que se seas un amante irredento de la nieve y sus cosas (auroras boreales o Navidad de cuento) no anima tanto al viaje como el mes de abril; y es que abril es un mes de transición (en el hemisferio norte pasamos del invierno al verano a través de la primavera mientras en el hemisferio sur está entre el verano y el otoño); así las cosas abril un mes en el que no hace frío ni calor, no llueve mucho ni poco… es un mes de lo más agradable para viajar.

Menos masificaciones

¿Quién viaja en el mes de abril? No mucha gente, salvo que hablemos de fiestas de guardar como la Semana Santa o ferias como la de Abril; fuera de esas fechas señaladas la realidad es que son muchos menos los viajeros que hacen la maleta en abril, es más, incluso en esa fechas señaladas, si eliges destinos que poco o nada tienen que ver con esos eventos, podrás disfrutar del placer de viajar sin las masificaciones propias de las temporadas altas.

Mejores precios

La temporada alta por excelencia es el verano porque es cuando la gran mayor parte de los viajeros gozan de vacaciones y pueden organizar sus viajes más espectaculares; por eso es una gran idea adelantar unos días libres y organizar ese gran viaje en abril, porque el tiempo ya acompaña y los precios no tienen nada que ver con los de julio o agosto. ¿Excepciones? Las hay, claro, especialmente en la que a las fechas se refiere, si eliges viajar en Semana Santa seguro que no encontrarás esos precios de escándalo.

Belleza natural y fiestera

El mundo es más bello en abril… ¿te parece una tontería? En cierto modo puede que lo sea pero la verdad es que tanto en destinos urbanos como en destinos naturales abril es un mes luminoso, cálido y sobre todo colorido porque el mundo florece de forma brutal (sí también en las ciudades y sus jardines). Además a abril le ocurre como a todos los meses, tiene sus destinos predilectos que tienen que ver, en gran medida, con la floración así que las zonas con grandes campos de flores son sus lugares más agradecidos. Ahora bien, no todo van a ser flores de colores, también hay mucha fiesta, no digamos en España donde se nos entrecruza la Semana Santa con la Feria de Abril…

Días cada día más largos (¡y cálidos!)

Parece algo poco importante pero no lo es, los días con más horas de luz no solo nos parecen más largos sino que en realidad lo son porque, sea cual sea tu destino, una vez cae la noche, aunque puedes seguir disfrutando, todos los gatos se vuelven pardos, es decir, no es que se vean las ciudades de otro modo, que se ven, es que hay lugares que no se ven, por ejemplo si eligen destinos de naturaleza, al caer la tarde y la noche toca recogerse así que el hecho de que los días tengan cada vez más horas de luz nos da más tiempo para disfrutar del viaje.