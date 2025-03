Algunos destinos cálidos para huir de abril y sus aguas mil

Dice el refranero popular que en abril, aguas mil… y después del mes de marzo que estamos pasando (el más lluvioso que recordamos), abril, con sus aguas mil, nos da más miedo que un nublado (nunca mejor dicho); así las cosas, si estás pensando en viajar en abril, y teniendo en cuenta que tenemos por delante una bonita Semana Santa con sus correspondientes festivos es más que probable que sea así, seguro que te seducen más los destinos cálidos que los fríos… ¿sabes donde puedes gozar de un verano anticipado en abril? A continuación te recomendamos algunos destinos perfectos para disfrutar de abril como si estuviésemos en pleno mes de julio.

Malta | Pixabay

Si no quieres viajar muy lejos, tu mejor opción, y más cercana, será el Algarve portugués pero también el archipiélago de Malta o el de las islas Canarias; es verdad que las temperaturas del Algarve o Malta no son las del mes de julio pero en abril y en ambos destinos podemos disfrutar de días de sol y máximas de más e 20 grados que nos permiten gozar de sus playas ¿que el agua está fría? Sí si piensas en el Mediterráneo en verano pero no tanto si piensas en nuestras playas atlánticas; en todo caso, tanto el Algarve como Malta sone buenos destinos para disfrutar de los deportes acuáticos en abril y de excursiones de senderismo por lugares realmente bellos; ¿qué decir de nuestras Islas Canarias? Son las islas de verano eterno, los días de sol y las temperaturas alrededor de los 25 grados nos recuerdan que no las llamamos las islas afortunadas por nada…

Tulum | Pixabay

El Caribe, tanto el mexicano como el dominicano por ejemplo, son destinos espectaculares para disfrutar en abril; somos muy fans del Caribe mexicano porque nos permite gozar de un gran viajes de playa y paraíso sin renunciar a visitas culturales espectaculares como las que te llevarán desde Cancún o la Riviera Maya a sitios arqueológicos como Chichén Itzá; además aquí sí disfrutarás de playas paradisíacas sin contemplaciones porque las temperaturas rondan los 30 grados y la temperatura del agua está por encima de los 25 grados; hace calor, sí, pero no tan sofocante como en verano. Algo parecido nos sucede con la República Dominicana (el Caribe más asequible…); las temperaturas tanto ambientales como del agua son similares a las del Caribe mexicano pero además, particularmente en la zona de Punta Cana, las lluvias aquí son escasas (casi ni son…).

Maldivas | Pixabay

¿Y en Asia? Si estás pensando el las Maldivas vas bien encaminado pero Bali, en Indonesia, es también una opción estupenda, tan estupenda como Phuket en Tailandia; en estos tres destinos las temperaturas máximas superan los 30 grados y las del mar los rozan, en lo que sí hay una diferencia entre estos destinos es en lo referente a las lluvias: abril marca el inicio de la temporada seca en Bali mientras que es a finales de este mismo mes cuando comienza la temporada de lluvias tanto en Maldivas como en Phuket así que el riesgo de que te caiga un chaparrón es mayor si viajas los últimos días del mes de abril.

Australia | Pixabay

¿Más lejos todavía? Australia, la Gold Coast es un destino magnífico aunque, dado que está en nuestras antípodas, necesitarás contar con la semana completa para que merezca la pena el viaje; en realidad toda la costa australiana es una fiesta veraniega en abril: en la zona de Cairns y la Gran Barrera de Coral las máximas rondan los 33 grados, en Perth se alcanzan los 35, en Sidney, Brisbane y la Gold Cost rondan los 30 o 32 grados y en Melbourne, donde se disfruta de un mes de abril menos caluroso, se alcanzan los 28 grados; es verdad que puede caerte algún que otro chaparrón pero el tiempo tiende a ser seco y soleado, en particular en Perth. ¿Eres de surf? Quédate en Brisbane y la Gold Cost ¿prefieres el buceo? Elige entonces Cairns y la Gran Barrera de Coral.

Zanzíbar | Pixabay

También podemos gozar de un verano anticipado en África, en destinos como Marruecos, sí, pero también en Zanzíbar las Seychelles; en Marrakech en abril se llegan a alcanzar los 28 grados de temperaturas máximas así que hace calor por no resulta asfixiante, lo que convierte a esta ciudad marroquí en un estupendo destino para el mes de abril; ¿buscas destinos, si cabe, más paradisíacos? ¿Más cálidos? En África los hay, claro, y nos quedamos con dos aunque con un matiz no menor: tanto en Zanzíbar como las Seychelles los días en abril son cálidos (las temperaturas máximas rondan los 30 grados e incluso los superan) y la temperatura del mar es de lo más agradable (entre 27 y 29 grados, nada menos…) ahora bien, estamos en temporada de lluvias: en Zanzíbar esto significa que pueden caerte chaparrones intensos pero intermitentes mientras que en las Seychelles las lluvias suelen ser más breves y menos intensas, alternan además con cielos luminosos. Así las cosas no podemos decir que Zanzíbar o las Seychelles sean los mejores destinos para huir de las aguas mil de abril pero, dada la calidez de sus días en este mes y lo intermitente de sus lluvias, no nos podíamos resistir a incluirlos en nuestra lista.