El consumo diario de frutos secos se asocia con una mejor calidad del semen

La infertilidad afecta a una de cada seis personas en edad reproductiva en algún momento de sus vidas, según la Organización Mundial de la Salud. De forma aproximada, la mitad de los casos tienen algún componente asociado a la salud reproductiva masculina y a la calidad del semen.

Aunque algunos de los factores que condicionan la fertilidad masculina son genéticos o están vinculados a patologías médicas, muchos otros dependen de factores ambientales y de estilo de vida potencialmente modificables, como la alimentación.

Una investigación de la Universitat Rovira i Virgili, publicada en la revista Andrology, pone el foco en la calidad de la dieta y la relaciona con la fertilidad masculina: los hombres que consumen frutos secos regularmente presentan una mejor calidad espermática.

El estudio incluye datos de 222 hombres sanos de entre 18 y 40 años participantes del proyecto internacional Led-Fertyl, un estudio transversal centrado en los factores dietéticos y de estilo de vida relacionados con la calidad del semen.

Para analizar la relación entre su consumo y la calidad espermática, los investigadores recopilaron información detallada sobre los hábitos alimentarios de los participantes mediante cuestionarios nutricionales validados y la compararon con los resultados de sus seminogramas, la prueba clínica utilizada para evaluar parámetros como la concentración, el recuento o la movilidad de los espermatozoides.

Los resultados revelan que consumir al menos siete raciones semanales de frutos secos —el equivalente aproximado a una ración diaria de 30 gramos— se asocia con una concentración más elevada de espermatozoides y con un recuento total superior de estas células reproductivas.

Además, los participantes con un consumo más elevado de frutos secos presentaban menos probabilidades de mostrar alteraciones en la movilidad de los espermatozoides, uno de los factores que pueden afectar a la fertilidad masculina.

En concreto, el equipo investigador apunta que los hombres que consumían una ración diaria tenían un 75% menos de probabilidades de presentar problemas de movilidad espermática y un 69 % menos de riesgo de tener alguna alteración en el seminograma.

Una dieta saludable

Más allá del consumo de frutos secos, el estudio también ha analizado qué ocurre cuando estos alimentos se sustituyen por productos ultraprocesados como patatas fritas, bollería industrial o snacks ricos en grasas saturadas y trans. Los modelos estadísticos utilizados asocian esta sustitución con alteraciones negativas en el seminograma, especialmente en el número y la concentración de espermatozoides.

Se necesita seguir profundizando para entender cómo determinados patrones dietéticos pueden influir en la calidad del semen

Los investigadores recalcan que, aunque los resultados refuerzan la evidencia sobre el papel de la alimentación en la salud reproductiva masculina, es necesario seguir profundizando para entender cómo determinados patrones dietéticos pueden influir en la calidad del semen.

“Hay que seguir investigando para comprender mejor qué mecanismos biológicos explican estas asociaciones y hasta qué punto pueden tener implicaciones clínicas en fertilidad masculina”, concluye Estefania Dávila-Córdova, investigadora predoctoral de la URV y primera autora del artículo.

Referencia:

Dávila-Córdova E. et al. Nut Consumption and Sperm Quality in Healthy Men: Results From the Led-Fertyl Study. Andrology, 2026.