Siglos de minería convierten el Mar Menor en un depósito de metales tóxicos

Una nueva investigación reconstruye la historia de la contaminación por metales durante los siglos XX y XXI en el Mar Menor, Murcia. Sus resultados revelan que la industria minera de la sierra minera de Cartagena-La Unión, activa entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, fue la principal responsable de la acumulación de estos metales en los sedimentos. Los flujos de metales continuaron afectando la laguna durante episodios de lluvias torrenciales incluso tras el cierre de las minas en la década de 1990, y actualmente el sur de la laguna, más cercano a los antiguos cauces mineros, concentra los mayores depósitos.

Los datos históricos muestran que las concentraciones máximas se alcanzaron a mediados del siglo XX, y, aunque algunas disminuyeron tras la prohibición de vertidos mineros en 1955, otros metales siguieron llegando a través de la escorrentía que arrastra residuos mineros y nuevas fuentes urbanas, como aguas residuales y pinturas especiales para las embarcaciones. En total, los sedimentos del Mar Menor acumulan miles de toneladas de metales, con cifras que ilustran la magnitud de esta contaminación histórica.

Según Irene Alorda, investigadora del ICTA-UAB y del departamento de Física de la UAB, "el impacto de estas acumulaciones de metales, que ahora mismo no está afectando a los seres vivos, podría ser mayor en un futuro debido a las interacciones con otras presiones derivadas de actividades humanas".

Los investigadores autores del estudio Irene Alorda-Montiel, Aaron Alorda-Kleinglass, Valentí Rodellas y Júlia Rodríguez-Puig (De izquierda a derecha) en el Mar Menor. / ICTA-UAB

Riesgo para la biodiversidad

Aunque actualmente las concentraciones superficiales son menores que durante gran parte del siglo XX, el estudio advierte que el cambio climático, los episodios de eutrofización y la resuspensión de los sedimentos del fondo podrían contribuir a liberar nuevamente estos metales, aumentando su disponibilidad para los organismos acuáticos y poniendo en riesgo la biodiversidad del ecosistema.

Este trabajo subraya la importancia de gestionar de manera integral los ecosistemas costeros, donde los impactos históricos combinados con los efectos del cambio global pueden agravar la contaminación existente. Además, proporciona información clave para planificar futuras estrategias de conservación y mitigación de la contaminación en la laguna del Mar Menor y en ecosistemas similares en todo el mundo.

Referencia:

Alorda-Montiel, I., Rodellas, V., Arias-Ortiz, A. "A century of sediment metal contamination of Mar Menor, Europe’s largest saltwater lagoon". Marine Pollution Bulletin.