Se recuperan 'cuchillos' de cazadores prehistóricos de hace 60.000 años en Israel

El Nahal Mahanayeem Outlet (NMO) es un yacimiento al aire libre situado en la orilla izquierda del río Jordán. Las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en este lugar han puesto al descubierto herramientas de piedra y restos esqueléticos de animales de hace más de 60.000 años, período cultural conocido como Paleolítico Medio.

Estos restos aparecen a orillas de lo que se conoce como Paleo-Hula Lake, un antiguo lago anterior a la formación del río Jordán. Según los investigadores del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA), del Tel-Hai College y de la Universidad Hebrea de Jerusalén, corresponden a un campamento esporádico de cazadores-recolectores. Es decir, estos grupos humanos iban a este punto a procesar a los animales que habían cazado en las proximidades. Una vez finalizada esta actividad, que podía durar hasta una semana, los cazadores abandonaron las herramientas utilizadas y los restos de los animales procesados.

Vista general del yacimiento de Nahal Mahamayyem Outlet en la orilla este del río Jordán. / Gonen Sharon

Los materiales quedaron cubiertos por los sedimentos del lago, lo que favorece su conservación hasta su descubrimiento actual. Los restos que se han recuperado representan un "momento de la vida" de los cazadores prehistóricos, como si fuera una fotografía del pasado, algo muy poco habitual en los yacimientos al aire libre como es este caso.

Esta conservación excepcional de los restos ha permitido a los investigadores reconstruir las dinámicas de caza de las poblaciones humanas que produjeron esta acumulación de restos. Además, para conocer cómo se utilizaban las herramientas, los arqueólogos han realizado un análisis traceológico.

El yacimiento de NMO fue descubierto gracias a los trabajos de drenaje del río Jordán y fue excavado por un equipo del Tel-Hai College y la Universidad Hebrea, bajo la dirección del profesor Gonen Sharon. Todo esto puso al descubierto una gran cantidad de restos animales de distintos tamaños. Los cazadores apresaban y procesaban ciervos, gacelas, jabalíes e incluso tortugas.

Material lítico estudiado en ese trabajo. /Juan Ignacio Martin-Viveros/IPHES-CERCA

Los arqueólogos han estudiado en profundidad las marcas de desgaste de las herramientas y, de este modo, concluir las actividades por las que fueron utilizadas. Los resultados han sido publicados en la revista 'Scientific Reports', en un trabajo liderado por Juan Ignacio Martin-Viveros, investigador predoctoral en el IPHES-CERCA. Este estudio se enmarca en su tesis doctoral, codirigida por Gonen Sharon y los también investigadores del centro Andreu Ollé y Gema Chacón.

Según la naturaleza de los trabajos que se realizan con una determinada herramienta de piedra, sus bordes presentan un tipo de desgaste u otro. No es lo mismo el desgaste que se produce por el trabajo sobre la carne que sobre un material vegetal, por ejemplo. Mediante la arqueología experimental y el uso de microscopios electrónicos de alta magnitud, los investigadores han identificado patrones de desgaste en las herramientas líticas que determinan los materiales sobre los que han sido utilizadas.

Actividades de carnicería y capacidad cognitiva

El estudio revela que la mayor parte de las herramientas de piedra apuntadas que se han recuperado en el yacimiento fueron utilizadas como cuchillos para actividades de carnicería. Incluso herramientas tradicionalmente asociadas a puntas de proyectil, como es el caso de las puntas Levallois, también fueron utilizadas para actividades de procesamiento de las carcasas animales y, en menor proporción, en el trabajo relacionado con la piel y vegetales.

Juan Ignacio Martin-Viveros analiza las industrias del yacimiento. / Juan Ignacio Martin-Viveros/IPHES-CERCA

Este aspecto es muy relevante puesto que rompe con los esquemas tradicionales en los que se asocia una herramienta apuntada como punta de proyectil. En el caso de NMO, este tipo de herramientas apuntadas fueron configuradas previamente a la llegada en el lugar y no fueron utilizadas para la caza de los animales sino para actividades de carnicería una vez éstos ya estaban muertos.

Uno de los datos más sorprendentes es que buena parte de las herramientas habían sido enmangadas. Esto demuestra que las poblaciones tenían un control muy elevado de este tipo de recurso tecnológico y, sobre todo, que estos avances tecnológicos fueron planificados mucho antes de acceder al yacimiento para el trabajo de procesado de los animales.

El descubrimiento supone una de las primeras evidencias de encajes enmangados utilizados como cuchillos de carnicería en yacimientos al aire libre del Paleolítico Medio del Levante, lo que demuestra la gran capacidad cognitiva que tenían las poblaciones de cazadoras-recolectoras que visitaron NMO.

Referencia

Martin-Viveros, J. I. et al. 'Butchering knives and hafting at the Late Middle Paleolithic open-air site of Nahal Mahanayeem Outlet (NMO)', Israel. 'Scientific Reports' (2023).