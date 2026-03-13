¿Por qué algunos niños tienen problemas con las matemáticas?

Los problemas con las mates afectan al 14% de los niños en edad escolar pero todavía se desconocen los mecanismos neurológicos implicados en este fenómeno. Un estudio reciente, publicado en Journal of Neuroscience, revela que algunos estudiantes podrían tener dificultades en el procesamiento de los números y en la forma de operar con ellos.

Según cuenta a SINC la autora principal del estudio e investigadora en la Universidad de Standford (Estados Unidos), Hyesang Chang, la metacognición y el rendimiento en tareas numéricas podrían ser factores subyacentes que diferencian a los niños con problemas con esta asignatura y los que no los tienen.

"Nuestros resultados sugieren que los problemas en el aprendizaje matemático se originan en cómo los niños reflexionan y adaptan sus estrategias de resolución de problemas de forma efectiva a lo largo del tiempo", señala. Por ello, la experta considera que la evaluación individualizada podría ser útil para maximizar el potencial de estos estudiantes.

Resolución de problemas

Para saberlo, Chang y su equipo desarrollaron un modelo cognitivo y emplearon imágenes cerebrales para examinar las habilidades simbólicas de niños con dificultades en esta asignatura. Durante la investigación, los estudiantes seleccionaron los números más elevados –representados como símbolos o grupos de puntos– en diferentes pruebas.

Los investigadores crearon un sistema basado en la variación de su rendimiento a lo largo del tiempo y el modelo sugirió que los niños con dificultades con las mates tenían problemas para cambiar de enfoque cuando se equivocaban durante las pruebas. Asimismo, las imágenes cerebrales mostraron una actividad más débil en áreas vinculadas a la monitorización y el comportamiento en niños con este tipo de dificultades matemáticas.

"Descubrimos que los niños con dificultades en matemáticas no respondieron de la misma forma que sus compañeros con un desarrollo típico en los ejercicios resueltos de forma incorrecta", explica la científica. "El grupo con este tipo de problemas fue menos cauteloso y propenso a reducir la velocidad tras cometer un error que sus compañeros".

Los niños no supieron si la respuesta era correcta o incorrecta después de cada ejercicio, aunque Chang señala que aquellos con dificultades en su aprendizaje pudieron notar menos los errores y no ajustaban sus respuestas después de equivocarse.

Atención personalizada

El estudio revela que la capacidad de los niños para adaptar su estrategia durante tareas numéricas podría predecir su habilidad con las matemáticas, aunque los investigadores señalan que hacen falta más datos predecir el éxito del modelo.

Durante las clases, Chang recomienda actualizar su enseñanza con un enfoque más holístico e integral que abarque una amplia gama de dificultades matemáticas, en vez de sistemas que se basen en la repetición de ejercicios mecánicos.

"Por ejemplo, los profesores podrían equilibrar la comprensión de nuevos conceptos con una práctica repetida y elaborada para reforzar e integrar los conocimientos previos", recomienda la experta.

Los hallazgos sugieren que las dificultades para el aprendizaje de las matemáticas implican no solo complicaciones con el procesamiento numérico básico, sino también problemas en la regulación de las estrategias cognitivas al trabajar con símbolos numéricos. Esta perspectiva podría conducir a intervenciones más efectivas para los niños que luchan con esta asignatura.

Referencia:

Chang, H. et al. Latent neurocognitive mechanisms underlying quantity discrimination in children with and without mathematical learning disabilities.JNeurosci. 2025