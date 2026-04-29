Un análisis genómico revela los cambios que marcaron a los europeos durante la caída del Imperio romano

En Europa Central, después del colapso del Imperio Romano de Occidente, se observaron importantes cambios demográficos en las estructuras familiares. Esta época fue testigo del surgimiento de nuevas sociedades a través de la fusión de grupos genéticamente distintos, un proceso que dio forma a un panorama genético similar al que ocurre en la actualidad en la misma zona.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Nature, analiza 258 genomas del periodo romano tardío y altomedieval (400-700 d. C.) procedentes de yacimientos funerarios antiguos en el sur de Alemania. Sus resultados muestran que, durante el periodo romano tardío, la región albergaba dos grupos genéticamente distintos: personas con ascendencia nórdica y los habitantes de los asentamientos romanos.

Estos últimos presentaban una gran diversidad genética, con ancestros procedentes de toda Europa e incluso de Asia. El colapso del Estado romano, que propició una mayor movilidad para muchos grupos, dio lugar al surgimiento de nuevas sociedades. A pesar de su diversidad genética, los distintos grupos locales se mezclaron y compartieron la misma cultura material.

Uno de los autores, Joachim Burger, de Johannes Gutenberg University Mainz (Maguncia, Alemania), destaca a SINC el aspecto más sorprendente del hallazgo: "Las narrativas tradicionales describen una 'Edad Oscura' donde las tribus germánicas borraron la cultura romana. Nuestros datos revelan la presencia de familias nucleares monógamas, sin matrimonios leviratos ni entre primos, y con reglas de parentesco influenciadas por el cristianismo, idénticas a las prácticas romanas tardías".

Burger explica que el aspecto más relevante es que no solo se trata de lo social, "sino también en lo genético, la herencia romana predomina en la fase más temprana del periodo medieval".

Mitos desmantelados

Entre los siglos IV y VII d. C., Europa Central transitó de la Antigüedad tardía a la Alta Edad Media. Esta transición se caracterizó por acontecimientos sociales trascendentales, como la caída del Imperio Romano de Occidente y la expansión del cristianismo, así como por cambios en el panorama político de la región. Sin embargo, se sabe poco sobre la vida del ciudadano común durante este periodo.

Elementos decorativos de chapa de plata con forma de corderos mirando hacia atrás, tras su restauración./ Oficina Estatal de Baviera para la Conservación de Monumentos, Michael Forstner

Los autores hallaron que la esperanza de vida era de 43,3 años para los hombres y de 39,8 años para las mujeres, y que el parto constituía un factor de riesgo importante para la muerte prematura en las mujeres. Sin embargo, la mayoría de los niños (81,8%) de la zona crecían con al menos un abuelo.

Según Burger, la investigación desmantela el mito de las invasiones tribales coordinadas: "Los grupos del norte migraron siglos antes de la caída del imperio; no como 'hordas' en el siglo V, sino como individuos o familias que se asentaban a lo largo de las fronteras".

El experto señala que esta ascendencia norteña ya formaba parte de la sociedad romana y había adoptado su estilo de vida y no se les consideraba "invasores externos". Los movimientos fueron graduales y localizados. Grupos como los alamanes (confederación de tribus germánicas) surgieron de vacíos de poder negociados, no de invasiones masivas.

El cambio en las aulas

Burger recomienda algunos cambios en la narrativa que introducir en las aulas. Sugiere considerar referirse a la caída de Roma como "la transformación" de esta ciudad para reflejar la naturaleza de las alteraciones. Explica que, por ejemplo, las estructuras legales, religiosas y sociales romanas continuaron vigentes en estos nuevos entornos rurales.

También propone reconsiderar el término 'bárbaro': "Nuestros datos genéticos y arqueológicos sugieren que muchos grupos 'del norte' habían vivido dentro del imperio durante generaciones: cultivando la tierra, sirviendo en el ejército y adoptando las costumbres romanas. Llamarlos ‘invasores’ puede simplificar en exceso sus complejos y antiguos vínculos con la sociedad romana".

Análisis antropológico de un esqueleto procedente del yacimiento medieval temprano de Altheim, cerca de Landshut, en la Colección Estatal de Antropología de Múnich. / SAM / Harbeck

Por último, Burger plantea presentar la migración como un movimiento gradual, no como una invasión masiva: "Los mapas podrían ilustrar cómo las personas se movían en pequeños grupos o familias a lo largo de los siglos, remodelando gradualmente las poblaciones regionales, tal como se observa en el cambio genético hacia los perfiles modernos del sur de Alemania para el siglo VII".

Los hallazgos ofrecen perspectivas sobre la transición de la Antigüedad tardía a la Alta Edad Media, incluyendo el origen del sistema de parentesco europeo, concluyen los autores. Señalan que esta transición es compleja y no debe analizarse únicamente desde la perspectiva tradicional del conflicto entre bárbaros y el Imperio romano. En lugar de migraciones a gran escala, los datos muestran que estas se produjeron en grupos más pequeños, basados ​​en la familia o el parentesco.

Referencia:

Blöcher J. et al. Demography and life histories across the Roman frontier in Germany 400–700 CE. Nature (2026)