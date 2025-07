Las personas que expresan más su amor se sienten más queridas

La gente que expresa su amor de una forma recurrente y con pequeños actos cotidianos suele sentirse más querida, según indica un reciente estudio publicado en la revista Plos One.

Frente a los grandes gestos y regalos, las muestras de cariño diarias fortalecen las relaciones sociales y facilitan alcanzar un mejor estado psicológico y bienestar general.

"Creemos que estos sentimientos pueden durar mucho en el tiempo, como consecuencia de la percepción de sentirse queridos", comenta a SINC Lindy Williams, primera autora e investigadora de la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos).

Esto se basa en un teoría psicológica llamada "resonancia de positividad" que demuestra cómo los pequeños actos de dar y recibir amor ayudan a crear lazos humanos más sólidos.

Dar para recibir

Para saberlo, los investigadores estudiaron cómo las acciones de demostrar afecto o recibirlo influían en las personas a lo largo del tiempo.

Durante un periodo de cuatro semanas, preguntaron seis veces al día a 52 participantes cómo se sentían con respecto al amor en ese momento. Respondieron en una escala de 0 a 100 para cada pregunta y se analizaron sus respuestas en conjunto.

Lo primero que hallaron fue que las personas que mostraban más amor a los demás tendían a sentirse más queridas. Pero, no pasaba al revés: aquellos que recibieron afecto no tuvieron más probabilidades de expresarlo.

"Pensamos que sentirse amado tiene un efecto más duradero que expresar amor, lo cual interfiere con la expresión de cariño", destaca la científica. "Esto concuerda con el concepto de autoestima o la preocupación por nuestros propios sentimientos; aunque estas hipótesis no se han comprobado aún", indica.

Según el estudio, el amor sentido conduce a un estado emocional subjetivo más duradero, mientras que el expresado se reduce a una conducta que implica deseo o a la necesidad de que otra persona sea feliz.

Mientras que sentirse querido puede durar más de ocho horas, el impulso de exteriorizar afecto desaparece en una o dos horas.

No obstante, al expresar más cariño, una persona recibe más amor a cambio, lo que da lugar a una mayor sensación de sentirse querido. Los investigadores creen que esta es un habilidad que puede desarrollarse con la práctica y una mayor conciencia de nuestras acciones.

Amar para ser felices

Por otra parte, también encuestaron a los participantes sobre su estado psicológico y sensación de bienestar al expresar o recibir amor.

Según los resultados, las personas que se sintieron más queridas tenían más probabilidades de calificarse a sí mismas como felices o prósperas; algo que podría alentarse mediante intervenciones psicológicas.

Además, no encontraron diferencias entre hombres y mujeres, pero estudios anteriores resaltan que ellas suelen ser más conscientes de sus actos de amor, lo que favorecen que se sientan más queridas.

"Creemos que es posible que, a través de intervenciones dirigidas a aumentar las expresiones de afecto, se puedan aumentar los sentimientos de amor", señala la coautora. Sin embargo, Williams advierte cada cultura entiende de forma distinta esta emoción y que sus expresiones son difíciles de estandarizar.

Referencia:

Williams, L. et al. How much we express love predicts how much we feel loved in daily life. Plos One. 2025