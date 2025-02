Las mujeres también prefieren las parejas más jóvenes en las citas a ciegas

Una investigación de la Universidad de California en Davis ha desafiado las creencias comunes sobre las preferencias de edad en las relaciones románticas. El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), analiza 4.500 citas a ciegas entre personas que buscaban una relación a largo plazo.

"Después de una cita a ciegas, los participantes se sentían ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes, y esta tendencia era igual para hombres y mujeres", afirma Paul Eastwick, autor principal del trabajo.

Independiente de los ingresos

Con participantes de entre 22 y 85 años, el estudio revela que tanto ellos como ellas muestran preferencia por parejas más jóvenes. Además, esta tendencia se mantiene independientemente de los ingresos de los participantes, cuyas predilecciones declaradas previamente no coincidían con sus elecciones reales en las citas.

"Esta preferencia por la juventud entre las mujeres será sorprendente para muchas personas, ya que, en las parejas heterosexuales, los hombres suelen ser mayores que las mujeres", explica Eastwick.

Atracción inicial

El trabajo analiza datos de más de 6.000 participantes que utilizaron el servicio de emparejamiento Tawkify. La muestra es diversa en términos de edad, género y etnia, con aproximadamente la mitad de los participantes hombres y la otra mitad mujeres. Es importante destacar que la investigación se centra en la atracción inicial y no examina si esta preferencia por parejas más jóvenes se traducía en relaciones a largo plazo.

Este estudio proporciona nuevas perspectivas sobre la dinámica de la atracción romántica y desafía las suposiciones comunes sobre las preferencias de edad en las relaciones, especialmente en el contexto de las citas a ciegas y la búsqueda de parejas a largo plazo.

Referencia:

Paul W. Eastwick et al.: "No gender differences in attraction to young partners: A study of 4,500 blind dates". PNAS (2025)