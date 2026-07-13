Más del 40% de los adultos de Reino Unido ya limita el uso de la IA

Cada vez más personas eligen limitar el uso de herramientas generativas e incluso rechazarlas por completo, según un informe publicado por el Digital Future Institute del Kings College de Londres.

Este trabajo revela que el 42% de las personas limita el uso de la IA de forma deliberada debido a las preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad. Elaborado a partir de una encuesta en 2025 a adultos residentes en el Reino Unido, el proyecto expone que el 70% piensa que es imposible evitar estar expuestos a la IA, lo que plantea dudas sobre los límites del consentimiento.

Entre las conclusiones, cabe añadir que la gente se está volviendo cada vez más cautelosa y negativa con respecto a esta tecnología. De hecho, entre octubre de 2023 y junio de 2026, el porcentaje de adultos británicos que piensan que la IA tiene más riesgos que beneficios ha aumentado del 48% al 52%, mientras que el de quienes ven más beneficios que riesgos ha descendido del 38% al 34%.

Aunque la gente decida limitar el uso de estas herramientas, el acceso a la IA y el conocimiento sobre ella no se traducen en un uso habitual. Esto quiere decir que cuando la gente decide no utilizarla, no es porque carezca de las habilidades necesarias sino porque le preocupan otros factores como la privacidad, la seguridad, el cumplimiento normativo y el deseo de seguir trabajando como siempre.

Mejor percepción entre los jóvenes

Por otro lado, la Generación Z es más propensa a emplearla que los millenials y los baby boomers, aunque esta población joven también considera que la IA presenta más riesgos que beneficios. Cuando se les pide que elijan términos para describir sus emociones respecto a ella expresan sentirse "confiados" y "entusiasmados", mientras que los últimos se notan más "enfadados" o "nerviosos".

Según explicó la coautora y catedrática de la institución británica, el rechazo hacia la IA parece estar en aumento, por lo que la gente necesita formas efectivas de dar su consentimiento y elegir cuándo se aplica.

"Las empresas y las compañías tecnológicas deben ser conscientes de que la gente se siente inquieta ante el uso de herramientas de IA, porque les preocupa que pueda comprometer la seguridad y la privacidad. Nuestros hallazgos también muestran que las actitudes del público no se dividen entre quienes están a favor y quienes están en contra de estas herramientas. Muchas personas tienen ambas opiniones a la vez. La gente reconoce los posibles usos y beneficios, al tiempo que se preocupa por los posibles inconvenientes", concluye.

Referencia:

Devlin K. et al. AI: the growing UK pushback. Research briefing and initial findings. King's College London, 2026.