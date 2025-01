Las madres experimentan cambios en el 94% de su materia gris durante el embarazo

Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y el Hospital del Mar Research Institute, junto a otras instituciones internacionales, han realizado el primer estudio longitudinal de neuroimagen en mujeres embarazadas.

El trabajo, basado en resonancia magnética, incluyó a más de un centenar de participantes que buscaban ser madres por primera vez. Los resultados, publicados en la revista Nature Communications, revelan cómo el embarazo y el posparto provocan cambios dinámicos en el cerebro, asociados a las fluctuaciones hormonales características de este periodo y al bienestar psicológico de las madres.

Durante el primer embarazo, el volumen de materia gris cerebral puede reducirse hasta un 4,9%.

En total, se analizaron imágenes cerebrales de 179 mujeres antes de la concepción, durante el segundo y tercer trimestre del embarazo y en los primeros seis meses tras el parto. Por primera vez, el estudio incluyó un grupo control de madres no gestantes, mujeres cuyas parejas estaban embarazadas durante la investigación. Esto permitió distinguir los cambios provocados por el proceso biológico del embarazo de los relacionados con la experiencia de convertirse en madre.

Los hallazgos muestran que, durante el primer embarazo, el volumen de materia gris cerebral puede reducirse hasta un 4,9 %, con una recuperación parcial en el posparto. Estos cambios afectan principalmente regiones del cerebro vinculadas a la cognición social.

Fluctuaciones de los estrógenos

Además, se observó que estas modificaciones estructurales están estrechamente relacionadas con las fluctuaciones de los estrógenos estriol-3-sulfato y estrona-sulfato, hormonas que alcanzan niveles muy elevados durante el embarazo y vuelven a la normalidad tras el parto. Un mayor incremento y posterior descenso en estas hormonas se asocia con una mayor reducción y recuperación del volumen de materia gris.

Las mujeres que mostraron una mayor recuperación de la materia gris reportaron un vínculo más fuerte con sus bebés a los seis meses del parto.

El estudio también analizó la relación entre los cambios cerebrales y el comportamiento maternal. Las mujeres que mostraron una mayor recuperación de la materia gris reportaron un vínculo más fuerte con sus bebés a los seis meses del parto. Además, se destacó el papel fundamental del bienestar psicológico de las madres en fortalecer esta relación.

Según los autores, este trabajo, que combina una amplia muestra con un riguroso control metodológico, "establece una referencia esencial para entender los cambios normativos en el cerebro durante el embarazo y el posparto".

Además abre vías a futuras investigaciones que exploren otras técnicas de neuroimagen y grupos más diversos, incluidas mujeres con trastornos como la depresión posparto, para ampliar el conocimiento sobre el cerebro en esta etapa crucial de la vida.

Ha estado liderado por Camila Servin-Barthet y Magdalena Martínez-García como primeras autoras y coordinado por Òscar Vilarroya y Susana Carmona. Y recibió una ayuda de 972.414 euros de la Fundación ”la Caixa” para llevarse a cabo.

Referencia:

Servin-Barthet, C., Martínez-García, M., Paternina-Die, M. et al. "Pregnancy entails a U-shaped trajectory in human brain structure linked to hormones and maternal attachment". Nat Commun (2025).