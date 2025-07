¿Haces esto cuando envías mensajes de texto? Si la respuesta es no, puede que seas más infeliz en tus relaciones

El mensaje de texto es uno de los recursos principales que tienen los móviles y cuya adopción es universal en todos los grupos de edad, según muestra un estudio publicado en la revista Plos One.

Entre sus diversas herramientas, los emojis mejoran la respuesta percibida entre los participantes de una conversación, además de potenciar su relación cuando también se complementa con otras interacciones cara a cara.

Según expresa a SINC Sally Huh, coautora de esta investigación y profesora de la Universidad de Texas (Estados Unidos), "en la comunicación digital, donde no hay apenas señales verbales, los elementos paralingüísticos –los emoticonos– sirven como sustitutos para transmitir emociones y demostrar interés".

En este sentido, los emojis ayudan a paliar la brecha comunicativa e intensificar los matices como el tono, la atención y la presencia durante una conversación telemática, según argumenta la experta.

Más receptivos

Para saberlo, Huh investigó como influían estas herramientas digitales en las relaciones sociales, con una muestra de 260 adultos entre 23 y 67 años.

Les asignaron al azar 15 ejemplos de mensajes de texto que variaban en función de si contenían emojis o no; y les pidieron que se imaginaran como si fueran el remitente de cada uno de los mensajes.

De esta forma, los participantes calificaron como más receptivos aquellos usuarios que empleaban emoticonos, frente a los que utilizaban solo texto. Esta capacidad de respuesta percibida la asociaban positivamente con la cercanía y una mayor satisfacción en la relación amistosa.

No importa el tipo de emoji

Entre los resultados, Huh se sorprendió de que no hubiese diferencias significativas entre los emoticonos faciales y los que no lo eran. "Esto se debe a que ambos pueden cumplir funciones comunicativas dependiendo del contexto", señala la investigadora.

Los participantes del estudio interpretaron los símbolos y los objetos como igual de eficaces para expresar el tono o la intención emocional del interlocutor. De todos los mensajes, 8 eran faciales y 7 hacían referencia a otras temáticas.

Asimismo, la edad y el género tampoco influyó de forma significativa en la percepción sobre los mensajes de texto. "Esto sugiere que el uso de emoticonos en la capacidad de respuesta fue consistente en todos los grupos demográficos", afirma Huh.

Los emojis son una herramienta digital que puede servir para aumentar la confianza y la satisfacción en una conversación. Sin embargo, el estudio se basa en escenarios imaginarios, por lo que no captura la comunicación entre amigos de la vida real.

Referencia:

Huh E. The impact of emojis on perceived responsiveness and relationship satisfaction in text messaging. Plos One. 2025