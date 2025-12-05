El Gobierno crea un comité científico de asesoramiento sobre la peste porcina africana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este viernes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una orden por la que crea un comité científico para el asesoramiento en relación con el brote de peste porcina africana (PPA).

El comité tendrá por finalidad debatir y asesorar en aspectos científicos al ministerio y, si así lo consideran, al resto de autoridades competentes, sobre la evolución y el seguimiento de la PPA en España, así como sobre las posibles medidas para controlar y erradicar el virus.

La creación de este organismo se produce tras la detección, el pasado 27 de noviembre, de los primeros casos de la enfermedad, después más de 30 años sin brotes en España.

En concreto, la PPA se detectó en jabalíes silvestres en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).Debido a ello, España ha perdido temporalmente el estatus de país libre de enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), estatus que se había alcanzado en 1995.

Elaboración de un informe

Además, la aplicación de las medidas para controlar la peste genera un "gran perjuicio económico", según la orden.

El comité impulsará el diálogo entre el sector, la ciencia y las administraciones, presentará un informe oficial sobre la aparición de la peste porcina en España y su evolución.También se dedicará al seguimiento de la enfermedad.

La presidencia corresponderá a la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio, Ana Rodríguez; sus órganos directivos estarán compuestos por altos funcionarios y para las vocalías se designarán a un máximo de siete científicos de prestigio.