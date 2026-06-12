Un fármaco reduce el riesgo de desarrollar artritis reumatoide

Un ensayo clínico liderado por profesionales del Hospital Clínic de Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) ha comparado la eficacia de los fármacos abatacept e hidroxicloroquina para prevenir el desarrollo de la artritis reumatoide en pacientes con reumatismo palindrómico, una enfermedad autoinmune que evoluciona hacia la artritis en aproximadamente la mitad de los pacientes.

El ensayo clínico se ha desarrollado durante dos años en 14 hospitales de toda España con la participación de 70 pacientes con reumatismo palindrómico. Los resultados, publicados en la revista Nature Medicine, indican que el abatacept es significativamente más eficaz que la hidroxicloroquina para prevenir el desarrollo de la artritis.

Artritis | Freepik

El reumatismo palindrómico es una enfermedad caracterizada por episodios intermitentes de inflamación articular con crisis agudas que duran pocos días y que se resuelven espontáneamente. Sin embargo, casi la mitad de pacientes terminan desarrollando artritis reumatoide, una enfermedad crónica que causa daño articular irreversible. Este factor de riesgo es especialmente elevado en personas con biomarcadores como el factor reumatoide y anticuerpos contra péptidos citrulinados.

La presencia de estos dos autoanticuerpos —proteínas del sistema inmunitario que atacan por error órganos y tejidos del organismo— sirve para el diagnóstico de la enfermedad.

Una mejora frente a terapias previas

Hasta ahora, en ausencia de ensayos clínicos, la estrategia habitual consistía en tratar a los pacientes de reumatismo palindrómico con hidroxicloroquina, un fármaco con propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras con el que se busca mejorar los síntomas de la enfermedad.

El equipo liderado por Raimon Sanmartí, jefe del grupo de investigación en Artropatías Inflamatorias del IDIBAPS, ha impulsado un ensayo clínico de dos años con 70 pacientes con reumatismo palindrómico. El objetivo era comparar la eficacia de la hidroxicloroquina con el abatacept, un inhibidor de los linfocitos —un tipo de glóbulo blanco que ataca las articulaciones al confundirlas con una amenaza—, para reducir la progresión del reumatismo palindrómico hacia la artritis reumatoide.

Los resultados demuestran que el tratamiento con abatacept reduce de forma significativa la progresión hacia la artritis reumatoide. Con este fármaco solo el 20 % de los pacientes acaban desarrollando artritis, en comparación con el 50 % de los tratados con hidroxicloroquina.

Además, los pacientes tratados con abatacept no solo evitan la progresión hacia la artritis reumatoide en la mayoría de los casos, sino que también presentan una mejora significativa de los síntomas del reumatismo palindrómico.

"El estudio muestra que los pacientes con reumatismo tratados con abatacept logran con más frecuencia la remisión completa de las crisis asociadas a dolor agudo e hinchazón articular, y que sus episodios inflamatorios son menos intensos", explica Isabel Haro, jefa de la Unidad de Síntesis y Aplicaciones Biomédicas de Péptidos del IQAC-CSIC. El equipo investigador destaca que ambos fármacos fueron seguros y bien tolerados durante el ensayo clínico.

Medicamento que reduce el riesgo de desarrollar artritis reumatoide | Antena 3

Una intervención precoz

"Los resultados de este estudio indican que podemos intervenir de forma precoz para modificar el curso natural de la enfermedad y reducir el riesgo de que los pacientes desarrollen enfermedades más graves e irreversibles", explica Sanmartí. "Esto abre la puerta a un cambio de paradigma en el tratamiento de estos pacientes".

El estudio, que cuenta con la participación de varios centros nacionales, también analizó la evolución de varios biomarcadores (autoanticuerpos) desarrollados por el grupo de investigación del CSIC en el seguimiento de los pacientes.

"Aunque no se observaron diferencias significativas entre el abatacept y la hidroxicloroquina en la respuesta de los autoanticuerpos, este trabajo demuestra el valor de los enfoques inmunomoduladores en fases iniciales de la enfermedad, cuando todavía es posible evitar la progresión hacia formas más graves y crónicas", señala Haro.

La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta a la calidad de vida de los pacientes y supone una elevada carga para los sistemas sanitarios. Poder prevenir su desarrollo en una proporción significativa de los casos representa un avance importante en el abordaje de las enfermedades reumáticas.

Referencia: Sanmarti. R. et al. Abatacept versus hydroxychloroquine for prevention of rheumatoid arthritis in individuals with palindromic rheumatism: a randomized open-label trial. Nature Medicine 2026.