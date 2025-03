Un estudio revela menos disposición en las mujeres a ensayos clínicos sobre el alzhéimer

Existe una diferencia de género entre los participantes de estudios para la detección del alzhéimer. El motivo de ello es el grado de invasión que algunas pruebas suponen para el cuerpo, lo que hace que las mujeres estén menos dispuestas a participar.

La revista Alzheimer's Research & Therapy ha publicado un estudio que destaca las desigualdades de género en la participación en ensayos clínicos para la prevención de esta enfermedad neurodegenerativa. Este se apoya en el trabajo conjunto de varias entidades catalanas y pone de relieve la necesidad de reorientar las estrategias de las investigaciones para garantizar una representación más equitativa.

Los autores del estudio, el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, y la Fundación Women’s Brain Foundation, señalan que esta diferencia significativa tiene varios orígenes.

Partiendo de una muestra inicial de más de 2.500 personas que participaron en el Estudio Alfa impulsado por la Fundación la Caixa, el equipo de investigadores ha analizado la disposición de las personas a someterse a los diferentes procedimientos médicos. Entre estas pruebas se encuentran resonancias magnéticas, punciones lumbares, tomografías por emisión de positrones y evaluaciones cognitivas.

Causas del sesgo

La conclusión principal ha sido que, ante procedimientos invasivos como la punción lumbar, las mujeres solteras con un nivel educativo elevado tienen una menor disposición a someterse a ellos.

Los autores sugieren que un nivel superior de estudios implica una mayor capacidad de análisis y cautela a la hora de evaluar el procedimiento. Además, el hecho de estar solteras supone una red de apoyo menor en caso de necesitarse ayuda posterior al procedimiento, lo que reduce la predisposición de participar.

Por otro lado, el artículo también sugiere que las propias experiencias personales podrían influir en esta decisión. Vivencias como el parto con epidural podrían reforzar esta sensación de riesgo y reducir todavía más la participación femenina.

"Históricamente, las mujeres han estado infrarrepresentadas en los ensayos clínicos en distintos ámbitos de la medicina, lo que ha limitado nuestra comprensión de cómo las enfermedades y los tratamientos pueden afectarlas de manera diferenciada", asegura Anna Brugulat, neuropsicóloga del BBRC.

Enfermedad más severa y prevalente en ellas

Entre el 60% y el 80% de los casos de demencia están provocados por el alzhéimer, y se estima que para 2025 esta enfermedad afectará a más de 150 millones de personas. Además, es una enfermedad más severa y tiene mayor prevalencia en ellas, ya que dos de cada tres personas que la padecen son mujeres.

Este último dato subraya la necesidad de superar los obstáculos de género para lograr a una inclusión equitativa en los estudios. El desarrollo de campañas de concienciación puede fomentar la participación de mujeres y ajustar los datos obtenidos a la realidad.

Referencia:

Canals-Gispert, L. et al "Impact of gender on the willingness to participate in clinical trials and undergo related procedures in individuals from an Alzheimer's prevention research cohort",Alz Res Therapy (2024)