Crean una estrategia para mejorar la tolerancia del cuerpo a las prótesis

Los implantes de electrodos neurales se utilizan habitualmente para permitir la comunicación entre el sistema nervioso y una prótesis. Sin embargo, su eficacia a largo plazo puede verse comprometida por la reacción natural del sistema inmunitario ante cuerpos extraños, lo que puede provocar la formación de tejido cicatricial alrededor del implante y afectar su funcionamiento.

Por eso, un equipo internacional, que ha contado con la participación del Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha desarrollado una solución para reducir la respuesta inmunitaria a estas prótesis neurales utilizadas tras amputaciones de extremidades o lesiones nerviosas graves. Los detalles del estudio se publican en la revista Advanced Healthcare Materials.

La nueva estrategia consiste en recubrir con un potente fármaco antiinflamatorio los electrodos neurales que conectan la prótesis con el sistema nervioso del paciente. Este recubrimiento favorece una mejor tolerancia del cuerpo, y mejora su rendimiento y estabilidad a largo plazo.

En la investigación también han participado la Universidad de Ferrara (Italia), la Universidad de Friburgo (Alemania) y la Universidad Tecnológica de Chalmers (Suecia) en el marco del proyecto europeo BioFINE.

Pruebas in vivo

La técnica consiste en activar y modificar la superficie de la poliimida (un material habitual en implantes) mediante una estrategia química que permite la unión covalente de un fármaco antiinflamatorio, la dexametasona.

Esta innovación permite una liberación del fármaco localizada y lenta durante al menos dos meses, periodo en el que el sistema inmune suele presentar una respuesta más agresiva.

Las pruebas biológicas han demostrado que este método reduce las señales inflamatorias en las células inmunitarias, al tiempo que mantiene la biocompatibilidad y la integridad mecánica del material. Además, los ensayos en animales confirmaron que los aquellos que contaban con liberación de dexametasona disminuyen significativamente la respuesta inmunitaria y la formación de tejido cicatricial alrededor del dispositivo.

Estos resultados indican que la liberación de dexametasona desde la superficie del componente protésico podría prolongar la vida útil de las prótesis neurales y se presentan como un avance prometedor frente a los desafíos a largo plazo de la neurotecnología implantable.

"Este es un paso fundamental que debe complementarse con la demostración in vivo de que este recubrimiento mejora el rendimiento funcional de los electrodos insertados crónicamente en los nervios periféricos para estimular y registrar señales nerviosas", afirma Xavier Navarro, investigador principal del equipo de la UAB en el proyecto BioFINE.

