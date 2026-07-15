La cobertura mundial de vacunación infantil avanza, pero las cifras de abandono siguen elevadas

La inmunización infantil avanza, pero lentamente, según las estimaciones anuales sobre la cobertura nacional de inmunización publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Los datos muestran que, en 2025, el 90% de los lactantes de todo el mundo, cerca de 116 millones, recibió al menos una dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), y el 85%, unos 110 millones, completó la pauta de tres dosis.

Aunque ambos indicadores aumentaron un punto porcentual con respecto al año anterior, la cobertura mundial sigue situándose un punto por debajo de los niveles de 2019 y continúa oscilando dentro de un estrecho margen desde 2009.

Según los datos, se estima que 13,5 millones de niños 'dosis cero' no recibieron ninguna vacuna durante su primer año de vida en 2025. Si bien esto representa casi 750.000 niños y niñas menos que el año anterior, este avance se ve contrarrestado por un número creciente de niños y niñas que inician el calendario de vacunación, pero no lo completan. La mayoría de estos infantes vive en países donde los programas nacionales de inmunización reciben apoyo de Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Estancamiento en la vacunación contra el sarampión

A escala mundial, se estima que 7,3 millones de lactantes recibieron la primera dosis de la vacuna DTP (DTP1), pero no llegaron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el sarampión. Como consecuencia de esta elevada tasa de abandono, la cobertura de la vacunación contra el sarampión se ha estancado: el 84% de los niños y niñas recibió la primera dosis (MCV1) y el 77%, la segunda (MCV2).

En ambos casos, la cobertura sigue muy por debajo del umbral del 95% necesario para evitar que se produzcan brotes de este virus altamente contagioso. Como consecuencia, 57 países notificaron brotes de sarampión de gran magnitud o con efectos perjudiciales en 2025.

"Los gobiernos y los trabajadores sanitarios han contribuido a recuperar las tasas mundiales de vacunación tras el importante descenso registrado durante la pandemia de covid", declaró Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. "Sin embargo, millones de niños y niñas vulnerables siguen sin estar protegidos debido a los conflictos, los desplazamientos y la pobreza. Debemos llegar a todos menores y restablecer la confianza allí donde se está resquebrajando. Ningún niño ni ninguna niña debería padecer una enfermedad que una simple vacuna puede prevenir".

Los datos de 195 países muestran que 100 países han mantenido al menos un 90% de cobertura con tres dosis de la vacuna DTP desde 2019, sin apenas avances en la ampliación de este grupo. De los países que en 2019 tenían una cobertura inferior al 90%, 30 mejoraron sus tasas en los últimos seis años, pero 65 países se encuentran estancados o van a la zaga, entre ellos 13 países frágiles, afectados por conflictos y vulnerables.

En comparación con sus valores de referencia de 2019, las regiones de las Américas y Asia Sudoriental se han recuperado por completo e incluso han mejorado sus resultados, siendo esta última la región con los mejores resultados en la actualidad. África, el Mediterráneo Oriental y Europa también registraron avances el año pasado, aunque su cobertura sigue por debajo de los niveles anteriores a la pandemia de covid. En cambio, la región del Pacífico Occidental registró un descenso y es la que más se aleja de su nivel de referencia de 2019.

Conflictos e inestabilidad política

Detrás de estos promedios mundiales y regionales persisten amenazas que generan variabilidad e inestabilidad en los niveles de cobertura de vacunación de los distintos países.

Más de la mitad de todos los niños ‘dosis cero’ viven en entornos frágiles, afectados por conflictos y vulnerables, aunque solo representan alrededor de un tercio de la población infantil en el mundo. En estos entornos, los programas de inmunización suelen verse sometidos a la presión de la inestabilidad política, la inseguridad o la falta crónica de financiación.

Por ejemplo, en un solo año, Siria perdió 6 puntos porcentuales en la cobertura de la DTP1 y 12 puntos en la de la MCV1. Sin embargo, el año pasado Sudán logró el mayor incremento de cobertura registrado en un solo país a nivel mundial: la cobertura de la DTP1 aumentó 35 puntos porcentuales y la de la MCV1, 22. Esto demuestra que es posible avanzar cuando mejora el acceso a los servicios, incluso en medio de un conflicto.

En los países de ingreso mediano y alto, incluso allí donde las vacunas son plenamente accesibles, la cobertura está disminuyendo debido a los cambios en el compromiso político, las dificultades estructurales o el aumento de la reticencia. Por ejemplo, la cobertura de la DTP1 en Sudáfrica ha disminuido 20 puntos porcentuales desde 2019 y siguió disminuyendo en 2025. Asimismo, Bosnia y Herzegovina —región que en 2024 había registrado el mayor incremento de la cobertura de MCV1— sufrió una caída de 23 puntos porcentuales en el último año.

"Todos los niños y niñas, hayan nacido en la riqueza o en la pobreza, en un contexto de paz o de conflicto, merecen beneficiarse de la protección que brindan las vacunas y que salva vidas. La inmunización es una de las medidas más rentables, más equitativas y más fiables que existen para proteger la salud y el bienestar de la infancia", afirmó el Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. "Nuestra mayor seguridad comienza con garantizar que todas las personas, dondequiera que vivan, estén protegidas frente a enfermedades mortales que las vacunas pueden prevenir".

Recortes en la financiación

En los últimos 25 años, las inversiones sostenidas de gobiernos y aliados, el compromiso de las comunidades, el fortalecimiento de los programas y la amplia confianza de la población han reducido en un 40% el número anual de niños 'dosis cero'. Por ejemplo, en los países que reciben apoyo de Gavi, los niños y las niñas están hoy protegidos frente a un mayor número de enfermedades que nunca: la cobertura promedio del esquema completo de vacunación recomendado por la OMS alcanza actualmente el 74%.

"Los niveles históricos de inmunización que estamos viendo en los países de ingreso bajo muestran lo que puede lograrse cuando todas las partes interesadas trabajan de manera coordinada para lograr un objetivo común", declaró Sania Nishtar, directora ejecutiva de Gavi, la Alianza para las Vacunas. "A medida que Gavi inicia un nuevo ciclo estratégico de cinco años, nuestro gran desafío ahora será mantener este impulso frente a las limitaciones de financiación, la incertidumbre geopolítica y el aumento de los brotes, al tiempo que trabajamos con más ahínco para llegar a los niños y niñas que todavía no tienen acceso a la inmunización".

Sin embargo, los pilares que han hecho posible estos avances se encuentran ahora sometidos a una enorme presión. Las repercusiones de los recortes de la financiación internacional destinada a la salud anunciados en los dos últimos años aún no se reflejan plenamente en estas estimaciones, pero los sistemas de datos necesarios para evaluar su alcance y evitar retrocesos ya están mostrando signos de tensión.

Según los datos, solo se realizaron y presentaron 18 encuestas nacionales de inmunización en esta ronda, frente a las 50 de 2024 y un promedio de 33 al año entre 2015 y 2019. Los organismos advierten de que la reducción de las inversiones en los sistemas de datos necesarios para localizar y llegar a los niños y niñas que no reciben vacunas dará lugar a brotes y muertes que podrían haberse evitado.